By-Elections 2026 Live Updates: बंगाल में BJP तो तमिलनाडु में TVK की अग्निपरीक्षा, पांच विधानसभा और एक लोकसभा सीट पर मतदान जारी
By-Elections 2026 Live Updates: पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुडुचेरी की पांच विधानसभा सीटों और असम की एक लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश के तीन राज्यों में आज पांच विधानसभा सीटों और असम की एक लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इसके बाद सभी सीटों के चुनावी नतीजों की घोषणा आगामी शुक्रवार,9 अक्टूबर को की जाएगी।
आज पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर, तमिलनाडु की धारापुरम और मदुरंतकम, और पुडुचेरी की थट्टनचावडी सीट पर विधानसभा उपचुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इसके साथ ही असम की नागांव लोकसभा सीट पर भी आज ही उपचुनाव के लिए वोटिंग हो रही है।
By-Elections 2026 Live Updates: 'रेजीनगर और नंदीग्राम उपचुनाव में बड़े अंतर से मिलेगी जीत', BJP नेत्री केया घोष का दावा
By-Elections 2026 Live Updates: पश्चिम बंगाल उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू होने पर BJP नेता केया घोष ने कहा कि उपचुनावों में हिंसा के इतिहास के बावजूद BJP सरकार शांति बनाए रखेगी। उन्होंने रेजीनगर और नंदीग्राम दोनों सीटों पर बड़े अंतर से जीत का भरोसा जताया।
नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू
By-Elections 2026 Live Updates: पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। हाई-प्रोफाइल नंदीग्राम सीट पर उपचुनाव इसलिए कराना पड़ा क्योंकि मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने इस साल की शुरुआत में हुए राज्य चुनावों में दो सीटें जीती थीं, उनमें से एक सीट छोड़ने का फैसला किया था। रेजीनगर में बीजेपी, कांग्रेस, AJUP और तृणमूल कांग्रेस के दो गुट चुनाव लड़ रहे हैं।