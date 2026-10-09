बंगाल, तमिलनाडु, असम और पुडुचेरी में उपचुनाव के नतीजे आज, भाजपा का अग्निपरीक्षा; सियासी संकेत पर सबकी नजर

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पांच विधानसभा सीटों और एक लोकसभा सीट पर हुए उपचुनावों के नतीजे आज आएंगे। मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी। ये चुनाव सिर्फ स्थानीय नहीं, बल्कि संबंधित राज्यों की राजनीति के बड़े संकेत भी दे सकते हैं, खासकर पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में।

छह अक्टूबर को पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर, तमिलनाडु की मदुरंताकम और धारापुरम, पुडुचेरी की थट्टनचावड़ी विधानसभा सीटों के साथ असम की नागांव लोकसभा सीट पर मतदान हुआ था। पश्चिम बंगाल: सत्ता में आने के बाद भाजपा की पहली परीक्षा बंगाल में सबसे ज्यादा फोकस रहेगा। 15 साल बाद टीएमसी को हराकर भाजपा सत्ता में आई है। नंदीग्राम और रेजीनगर के नतीजे बताएंगे कि विपक्ष से सत्ता में आने के बाद भाजपा का प्रदर्शन कैसा है। दोनों सीटों पर करीब 80 प्रतिशत मतदान हुआ।

नंदीग्राम का ऐतिहासिक महत्व है। 2011 में भूमि अधिग्रहण विरोधी आंदोलन ने टीएमसी को सत्ता दिलाई थी। 2021 और 2026 में सुवेंदु अधिकारी यहां जीते थे। इस बार भाजपा ने हसीरानी राठ को मैदान में उतारा है, जिनके बेटे चंद्रनाथ राठ (अधिकारी के पूर्व सहयोगी) की भाजपा की जीत के दो दिन बाद गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

विपक्ष बंटा हुआ है। ममता बनर्जी गुट ने उम्मीदवार वापस लेकर कांग्रेस के मिलन प्रधान का समर्थन किया है, जबकि रिताब्रत बनर्जी गुट अलग से लड़ रहा है। रेजीनगर में हुमायूं कबीर के बेटे गोलम नबी आजाद (एजेयूपी) सहित भाजपा, टीएमसी के दोनों गुट, कांग्रेस और सीपीआई(एम) के उम्मीदवार हैं।

तमिलनाडु: टीवीके सरकार की पहली परीक्षा तमिलनाडु की मदुरंताकम और धारापुरम सीटें टीवीके सरकार के लिए पहली चुनावी परीक्षा हैं। पार्टी ने मई में सत्ता संभाली थी। एआईएडीएमके इन दोनों सीटों को वापस जीतना चाहती है, जो अप्रैल के विधानसभा चुनाव में टीवीके के हाथ लगी थीं। मतदान प्रतिशत विधानसभा चुनाव से कम रहा—मदुरंताकम में 86.26% और धारापुरम में 80.30%।

असम और पुडुचेरी असम की नागांव लोकसभा सीट पर तीन कोने वाली लड़ाई है। भाजपा के पूर्व अधिकारी देवाशीष शर्मा, कांग्रेस की सिबामोनी बोरा और एआईयूडीएफ प्रमुख बदरुद्दीन अजमल मुख्य दावेदार हैं। सीट खाली हुई थी जब कांग्रेस सांसद प्रद्युत बरदोलोई ने पार्टी छोड़ भाजपा से डिस्पुर विधानसभा सीट जीती। यहां करीब 76% मतदान हुआ।