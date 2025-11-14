राजस्थान में कांग्रेस ने BJP से छीनी सीट, AAP तरनतारन बचाने में कामयाब... पढ़ें 8 विधानसभा उपचुनाव के नतीजे

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव नतीजों के साथ 7 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों के नतीजे भी सामने आ रहे हैं। नतीजों में कांग्रेस ने राजस्थान की अंता (बारां) सीट बीजेपी से छीन ली है। इस सीट पर कांग्रेस के प्रमोद जैन 'भाया' ने 15612 वोटों से जीत हासिल की। जैन ने बीजेपी के मोरपाल सुमन को हरा दिया।

वहीं कांग्रेस तेलंगाना की जुबली हील्स सीट पर भी जीतने में कामयाब रही। यहां कांग्रेस के नवीन यादव 24729 वोटों से चुनाव जीत गये। उन्होंने भाजपा उम्मीदवार मगंती सुनीता गोपीनाथ को हराया है। पहले ये सीट पूर्व सीएम केसीआर की पार्टी बीआरएस के पास थी।

पंजाब में आप ने बचाई अपनी सीट

आम आदमी पार्टी, पंजाब की तरनतारन सीट बचाने कामयाब रही। यहां से आप के हरमीत सिंह संधू जीत गये। उन्होंने अकाली दल की सुखविंदर कौर को 12091 वोटों से हराया।

मिजोरम के डंपा से मिजो नेशनल फ्रंट (MNF) के डॉ. आर ललथंगलियाना ने जीत हासिल की। उन्होंने वी. अनलालसैलोवा को 562 वोट से हराया। जम्मू-कश्मीर के नागरोटा में बीजेपी उम्मीदवार देवयानी राणा चुनाव जीत गई हैं।

बडगाम से पीडीपी और नुआपाड़ा से बीजेपी आगे

दूसरी ओर जम्मू-कश्मीर के बडगाम से पीडीपी और ओडिशा की नुआपाड़ा से बीजेपी आगे चल रही है। घाटशिला से पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बेटे भाजपा उम्मीदवार बाबूलाल सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के सोमेश चंद्र सोरेन से बड़े अंतर से पीछे चल रहे हैं।