आंध्र प्रदेश: नहर में जा गिरी बारातियों से भरी बेकाबू बस, सात लोगों की मौत; एक दर्जन घायल

अमरावती, एजेंसी। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में मंगलवार सुबह भीषण सड़क हादसा हुआ है। बारातियों से भरी एक बस नगर में जा गिरी है। हादसे में सात लोगों की मौत हो गई, जबकि कई घायल हो गए। हादसे की वजह का पता नहीं चल सका है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। अधिकारियों ने हादसे की जानकारी दी है।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि प्रकाशम जिले में मंगलवार तड़के बारातियों से भरी एक बस नहर में गिर गई। हादसे में सात लोगों की मौत हो गई, मृतकों में एक बच्चा भी शामिल है। इसके अलावा हादसे में एक दर्जन लोग घायल भी हुए हैं।

जानकारी के मुताबिक, ये हादसा मंगलवार तड़के दर्शी इलाके के पास हुआ है। बस पोडिली से काकीनाडा जा रही थी। तभी बस बेकाबू होकर सागर नहर में गिर गई। बताया जा रहा है कि बस में करीब 40 लोग सवार थे। हादसे की जानकारी फौरन पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने बचाव अभियान शुरू किया।

