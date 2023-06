BSF ने 5 बांग्लादेशी नागरिकों सहित 10 लोगों को पकड़ा, भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से की थी घुसपैठ

डॉकी-अमलारेम रोड से पांच बांग्लादेशी नागरिकों और पांच भारतीयों को 26 जून को पकड़ा गया था, उन्होंने अवैध रूप से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार की थी। पकड़े गए बांग्लादेशी नागरिक बांग्लादेश के सिलहट और हबीबगंज के रहने वाले हैं। पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि उन्होंने भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से घुसपैठ की थी। पकड़े गए सभी 10 व्यक्तियों के सामान को जब्त कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई के लिए डावकी थाना को सौंप दिया गया है।

BSF Meghalaya, on 26th June 2023 apprehended 05 Bangladeshi nationals & 5 Indians from Dawki- Amlarem road, they illegally crossed International border. Apprehended Bangladeshi nationals are residents of Sylhet and Habibganj in Bangladesh. On questioning they revealed that they…