Wrestlers Protest: सड़क पर खत्म हुआ 'दंगल', पहलवानों के एलान पर बृजभूषण सिंह की पहली प्रतिक्रिया आई सामने

नई दिल्ली, एएनआई। महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए आरोपों के मामले में डब्ल्यूएफआई के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह का बयान सामने आया है। बृजभूषण शरण सिंह ने अदालत में आरोपपत्र दाखिल होने के बाद पहलवानों द्वारा सड़क पर धरना खत्म करने की बात पर कहा कि मामला अदालत में है और अदालत अपना काम करेगी।

" The matter is in the court, and the court will do its work," says former WFI chief Brij Bhushan Sharan Singh on wrestlers withdrawing protest against him following submission of chargesheet in the court