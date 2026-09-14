BRICS घोषणापत्र में पहलगाम हमले की निंदा, BJP ने की सराहना; बताया भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत

एएनआई, नई दिल्ली। ब्रिक्स के नई दिल्ली घोषणा पत्र में पहलगाम आतंकी हमले की निंदा और भारत की कूटनीतिक भूमिका की भाजपा ने तारीफ की।

घोषणा पत्र में आतंकवाद की निंदा, साथ ही वैश्विक सहयोग, विकास और बदलती अंतरराष्ट्रीय प्रणाली पर चर्चा मुख्य बिंदुओं के तौर पर उभरे।

भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, नई दिल्ली घोषणा पत्र ब्रिक्स के विकास और वैश्विक व्यवस्था के लगातार पुनर्संतुलन में एक अहम पल है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत की अध्यक्षता ने एक साफ प्रस्ताव आगे बढ़ाया है: वैश्विक संस्थानों को अधिक प्रतिनिधित्व वाला बनना चाहिए, विकास को अंतरराष्ट्रीय सहयोग के केंद्र में रहना चाहिए और ग्लोबल साउथ की आवाज को भविष्य को आकार देने में अधिक अहमियत मिलनी चाहिए।