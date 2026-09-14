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BRICS घोषणापत्र में पहलगाम हमले की निंदा, BJP ने की सराहना; बताया भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत

By Digital Desk Edited By: Harsh Katare
Published: Mon, 14 Sep 2026 04:00 AM (IST)

ब्रिक्स के नई दिल्ली घोषणा पत्र में पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई, जिसकी भाजपा ने भारत की कूटनीतिक ...और पढ़ें

ब्रिक्स घोषणा पत्र में पहलगाम आतंकी हमले की निंदा को भाजपा ने सराहा

ब्रिक्स घोषणा पत्र में पहलगाम आतंकी हमले की निंदा को भाजपा ने सराहा

HighLights

  1. ब्रिक्स घोषणापत्र में पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की गई।

  2. भाजपा ने भारत की कूटनीतिक भूमिका और नेतृत्व की सराहना की।

  3. वैश्विक सहयोग, विकास और ग्लोबल साउथ की आवाज पर जोर।

एएनआई, नई दिल्ली। ब्रिक्स के नई दिल्ली घोषणा पत्र में पहलगाम आतंकी हमले की निंदा और भारत की कूटनीतिक भूमिका की भाजपा ने तारीफ की।

घोषणा पत्र में आतंकवाद की निंदा, साथ ही वैश्विक सहयोग, विकास और बदलती अंतरराष्ट्रीय प्रणाली पर चर्चा मुख्य बिंदुओं के तौर पर उभरे।

भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, नई दिल्ली घोषणा पत्र ब्रिक्स के विकास और वैश्विक व्यवस्था के लगातार पुनर्संतुलन में एक अहम पल है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत की अध्यक्षता ने एक साफ प्रस्ताव आगे बढ़ाया है: वैश्विक संस्थानों को अधिक प्रतिनिधित्व वाला बनना चाहिए, विकास को अंतरराष्ट्रीय सहयोग के केंद्र में रहना चाहिए और ग्लोबल साउथ की आवाज को भविष्य को आकार देने में अधिक अहमियत मिलनी चाहिए।

भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने ब्रिक्स सम्मेलन को ऐतिहासिक सफलता बताया और कहा कि यह समूह भारत के नेतृत्व में एक प्रभावशाली अंतरराष्ट्रीय मंच के रूप में उभरा है।

भारत के नेतृत्व में चीन, रूस, ईरान, यूएई, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील जैसे बड़े देशों ने एक वैकल्पिक और प्रभावशाली अंतरराष्ट्रीय मंच बनाया है।