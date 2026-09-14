ब्रिक्स में आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता, पहलगाम की पीड़िता ने की सराहना
ब्रिक्स नई दिल्ली घोषणा में अप्रैल 2025 के पहलगाम आतंकी हमले की सर्वसम्मति से निंदा की गई है, जिससे पीड़ितों के परिवारों को भावनात्मक राहत मिली।
HighLights
ब्रिक्स घोषणा में पहलगाम आतंकी हमले की सर्वसम्मति से निंदा हुई।
पीड़ित परिवारों को इस अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम से भावनात्मक राहत मिली।
पीएम मोदी ने आतंकवाद का मुद्दा वैश्विक मंच पर उठाया।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सर्वसम्मति से अपनाई गई ब्रिक्स नई दिल्ली घोषणा में स्पष्ट रूप से अप्रैल, 2025 के पहलगाम आतंकी हमले की निंदा किए जाने से पीड़ितों के शोकसंतप्त परिवारों को भावनात्मक राहत का अनुभव हुआ है।
इस अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम पर पहलगाम हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐशन्या द्विवेदी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त की, जिन्होंने इस महत्वपूर्ण मुद्दे को वैश्विक मंच पर उठाया।
ऐशन्या ने कहा,"मैं सभी 26 परिवारों की ओर से हमारे प्रधानमंत्री के प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करती हूं, जिन्होंने भारत से आतंकवाद जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे को वैश्विक स्तर पर उठाया।"
ऐशन्या ने कहा कि यह घटनाक्रम प्रमुख नेताओं द्वारा एक विशेष धर्म पर हमलों का उपयोग करके आतंकवाद को बढ़ावा देने की प्रथा की निंदा करने का एक शक्तिशाली उदाहरण है।
दिवंगत शुभम द्विवेदी के पिता संजय द्विवेदी ने राहत की भावना व्यक्त की और जोर देकर कहा कि केवल कूटनीतिक समाधान वैश्विक आतंकवाद को पराजित करने के लिए पर्याप्त नहीं है।
(समाचार एजेंसी एएनआई के इनपुट के साथ)