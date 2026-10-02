असम में चौंकाने वाली घटना: गुवाहाटी के नाइटक्लब में बाउंसरों ने महिला के कपड़े उतारकर पीटा, पुलिस जांच में जुटी
गुवाहाटी के खानापारा इलाके में स्थित लोकल कैफे एंड लाउंज नामक नाइटक्लब में गुरुवार देर रात एक महिला के साथ ...और पढ़ें
HighLights
एक महिला के साथ कथित तौर पर अमानवीय व्यवहार किया गया
आरोप है कि बाउंसरों ने महिला को नंगा कर हमला किया
डिजिटल डेस्क, गुवाहाटी। असम की राजधानी में एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है। गुवाहाटी के खानापारा इलाके में स्थित लोकल कैफे एंड लाउंज नामक नाइटक्लब में गुरुवार देर रात एक महिला के साथ कथित तौर पर अमानवीय व्यवहार किया गया।
आरोप है कि बाउंसरों ने महिला को नंगा कर हमला किया। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे वीडियो में महिला को बिना कपड़ों के फर्श पर पड़ा दिखाया गया है।
दो अन्य महिलाएं उसे लातें मार रही हैं। कुछ पुरुष भी मौके पर मौजूद नजर आ रहे हैं। दूसरे वीडियो में एक महिला उसे उठाने की कोशिश करती दिख रही है, जिसके बाद एक कार आकर दृश्य को रोक देती है।
सूत्रों के अनुसार, महिला को फर्श पर गिराकर कपड़े उतार दिए गए और फिर हमला किया गया। हमले में पुरुष और महिला बाउंसर दोनों शामिल बताए जा रहे हैं। घटना के बाद महिला को क्लब की चौथी मंजिल से नीचे पार्किंग क्षेत्र में लाया गया।
मीडिया कर्मियों के पहुंचने पर नाइटक्लब बंद मिला और लाइटें बुझा दी गई थीं। क्लब प्रबंधन की ओर से कोई बयान नहीं दिया गया। गुवाहाटी पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि क्लब से जुड़े किसी व्यक्ति से पूछताछ हुई है या नहीं।