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असम में चौंकाने वाली घटना: गुवाहाटी के नाइटक्लब में बाउंसरों ने महिला के कपड़े उतारकर पीटा, पुलिस जांच में जुटी

By Digital Desk Edited By: Jeet Kumar
Published: Fri, 02 Oct 2026 11:37 PM (IST)

गुवाहाटी के खानापारा इलाके में स्थित लोकल कैफे एंड लाउंज नामक नाइटक्लब में गुरुवार देर रात एक महिला के साथ ...और पढ़ें

गुवाहाटी के नाइटक्लब में बाउंसरों ने महिला के कपड़े उतारकर पीटा

गुवाहाटी के नाइटक्लब में बाउंसरों ने महिला के कपड़े उतारकर पीटा

HighLights

  1. एक महिला के साथ कथित तौर पर अमानवीय व्यवहार किया गया

  2. आरोप है कि बाउंसरों ने महिला को नंगा कर हमला किया

डिजिटल डेस्क, गुवाहाटी। असम की राजधानी में एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है। गुवाहाटी के खानापारा इलाके में स्थित लोकल कैफे एंड लाउंज नामक नाइटक्लब में गुरुवार देर रात एक महिला के साथ कथित तौर पर अमानवीय व्यवहार किया गया।

आरोप है कि बाउंसरों ने महिला को नंगा कर हमला किया। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे वीडियो में महिला को बिना कपड़ों के फर्श पर पड़ा दिखाया गया है।

दो अन्य महिलाएं उसे लातें मार रही हैं। कुछ पुरुष भी मौके पर मौजूद नजर आ रहे हैं। दूसरे वीडियो में एक महिला उसे उठाने की कोशिश करती दिख रही है, जिसके बाद एक कार आकर दृश्य को रोक देती है।

सूत्रों के अनुसार, महिला को फर्श पर गिराकर कपड़े उतार दिए गए और फिर हमला किया गया। हमले में पुरुष और महिला बाउंसर दोनों शामिल बताए जा रहे हैं। घटना के बाद महिला को क्लब की चौथी मंजिल से नीचे पार्किंग क्षेत्र में लाया गया।

मीडिया कर्मियों के पहुंचने पर नाइटक्लब बंद मिला और लाइटें बुझा दी गई थीं। क्लब प्रबंधन की ओर से कोई बयान नहीं दिया गया। गुवाहाटी पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि क्लब से जुड़े किसी व्यक्ति से पूछताछ हुई है या नहीं।