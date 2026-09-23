बांबे हाई कोर्ट ने विजय माल्या को चेताया, इंटरनेट पर शेयर न करें कोर्ट के दस्तावेज

पीटीआई, मुंबई। बांबे हाई कोर्ट ने मंगलवार को मनी लांड्रिंग के आरोपित शराब कारोबारी विजय माल्या को चेतावनी दी कि वह मामला लंबित रहने के दौरान कोर्ट के दस्तावेज इंटरनेट मीडिया पर साझा न करें।

जस्टिस मिलिंद जाधव को ईडी के वकील आशीष मेहता ने बताया कि माल्या की याचिका के जवाब में जांच एजेंसी ने आठ सितंबर को हलफनामा दायर किया था और उसी दिन माल्या की कानूनी टीम को इसकी प्रति दी थी।