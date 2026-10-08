'सिर्फ साउथ मुंबई के साफ होने से पूरा शहर साफ नहीं हो जाता', कचरे की समस्या पर HC की BMC को फटकार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने आज बुधवार को शहर में कचरे की समस्या पर नाराजगी जताई। हाई कोर्ट ने बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) को फटकार लगाते हुए कहा, 'साउथ मुंबई साफ होने का मतलब यह नहीं है कि पूरा शहर साफ है।'

हाई कोर्ट ने BMC पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, 'शहर का मतलब सिर्फ कुछ साफ-सुथरे पॉश इलाके नहीं हैं। हर जगह गंदगी है। साउथ मुंबई ही पूरा शहर नहीं है।' कोर्ट ने यह टिप्पणी कांजुरमार्ग लैंडफिल में म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट (नगरपालिका का ठोस कचरा) लगातार डंप किए जाने को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान की। बॉम्बे हाई कोर्ट ने BMC को लगाई फटकार जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस नीला गोखले की बेंच ने देखा कि सभी 24 वार्डों के लिए सफाई योजना देने के बावजूद, सड़कों पर कचरा फेंकना बंद नहीं हुआ है। कोर्ट ने खास तौर पर बताया कि पश्चिमी उपनगरों, खासकर जोगेश्वरी और मलाड में कचरे की स्थिति सबसे खराब है।

कोर्ट ने शहरी नगर निकाय से एक विस्तृत हलफनामा मांगा है। वार्ड अधिकारियों को कोर्ट को यह बताना है कि जमीनी स्तर पर सही स्थिति का पता लगाने के लिए उन्होंने कौन-कौन से कदम और स्वच्छता अभियान के तहत गांधी जयंती पर क्या काम किया।