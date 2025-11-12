Delhi Blast के बाद इंडिगो को मिली बम की धमकी; दिल्ली, मुंबई और गोवा समेत पांच एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली के लाल किला के पास हुए धमाके के बाद पूरे देश में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। इस बीच इंडिगो के शिकायत पोर्टल पर एक ई मेल के माध्यम से धमकी मिली है। इस धमकी भरे ईमेल में कई एयरपोर्ट को उड़ाने का जिक्र किया गया है।



दिल्ली पुलिस ने बताया कि ई मेल में दिल्ली एयरपोर्ट पर बम होने की बात कही गई थी। इस जानकारी के तुरंत बाद घटनास्थल की जांच की गई। अधिकारियों ने बताया कि यह ई मेल अफवाह साबित हुई।