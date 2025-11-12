Language
    Delhi Blast के बाद इंडिगो को मिली बम की धमकी; दिल्ली, मुंबई और गोवा समेत पांच एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 06:13 PM (IST)

    दिल्ली के लाल किला के पास धमाके के बाद अब इंडिगो को एक धमकी भरा ईमेल मिला, जिसमें कई एयरपोर्ट को उड़ाने की बात कही गई। दिल्ली एयरपोर्ट पर बम की सूचना अफवाह निकली। दिल्ली, चेन्नई और गोवा के एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।

    इंडिगो को मिली बम की धमकी। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली के लाल किला के पास हुए धमाके के बाद पूरे देश में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। इस बीच इंडिगो के शिकायत पोर्टल पर एक ई मेल के माध्यम से धमकी मिली है। इस धमकी भरे ईमेल में कई एयरपोर्ट को उड़ाने का जिक्र किया गया है।

    दिल्ली पुलिस ने बताया कि ई मेल में दिल्ली एयरपोर्ट पर बम होने की बात कही गई थी। इस जानकारी के तुरंत बाद घटनास्थल की जांच की गई। अधिकारियों ने बताया कि यह ई मेल अफवाह साबित हुई।

    इस ई मेल के बाद दिल्ली, चेन्नई और गोवा के एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था टाइट कर दिया गया है और एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। दिल्ली पुलिस ने बताया कि सूचना के बाद, सभी जगहों पर एहतियातन जांच की गई। 