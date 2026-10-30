राजस्थान: जैसलमेर में भारत-पाक सीमा के पास खेत में गिरा बम, मौके पर पहुंचे सेना के अधिकारी

जागरण संवाददाता, जयपुर। भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे राजस्थान में जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ पुलिस थाना क्षेत्र में गुरुवार दोपहर करीब एक बजे खेत में बम गिरने के बाद ब्लास्ट हो गया।

धमाके की आवाज करीब तीन किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। जिस खेत में बम गिरा वहां करीब दो फीट गहरा गड्ढा हो गया। हालांकि, बम ब्लास्ट से कोई जनहानि नहीं हुई है।

मौके पर मौजूद किसान द्वारकाराम ने बताया कि वह खेत में ट्रैक्टर से काम कर रहा था। इसी दौरान उनका मोबाइल कहीं खेत में गिर गया। वे मोबाइल को तलाश रहे थे, इसी दौरान बम गिर गया और धमाका हो गया। इस दौरान चारों तरफ धुआं फैल गया।