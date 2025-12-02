हावड़ा में बैडमिंटन खेलते समय अचानक धमाका, किशोर बुरी तरह घायल
हावड़ा के बांतरा कदमतल्ला में बैडमिंटन खेलते समय एक लावारिस बम फटने से किशोर रौशन सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। धमाका बांतरा थाने के पास हुआ, जिससे इ ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। हावड़ा शहर के बांतरा कदमतल्ला इलाके में मंगलवार दोपहर एक मैदान में बैडमिंटन खेलते समय अचानक एक लावारिश बम फटने जोरदार धमाका हो गया, जिसकी चपेट में आने से एक किशोर बुरी तरह घायल हो गया।
घायल किशोर को हावड़ा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार, लड़के का दाहिना हाथ और दाहिनी आंख बुरी तरह जख्मी है। पुलिस के अनुसार, यह घटना दोपहर करीब तीन बजे घटी।
बैडमिंटन खेलते समय बम धमाका
जहां यह घटना घटी वह मैदान बांतरा थाने से सिफऱ् सौ मीटर की दूरी पर भोलानाथ कबीराज लेन में स्थित है। घटना से इलाके में अफरातफरी मच गई। घायल किशोर का नाम रौशन सिंह बताया गया है।
स्थानीय सूत्रों के अनुसार, किशोर दोपहर में अपने घर के पास स्थित मैदान में बैडमिंटन खेल रहा था। तभी अचानक मैदान से तेज आवाज आई। इलाके के कुछ लोग दौड़े। उन्होंने जमीन पर एक लड़के को पड़ा देखा, जो दर्द से तड़प रहा था। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया।
धमाके में किशोर गंभीर रूप से घायल
धमाके की जगह ढूंढते समय, स्थानीय लोगों को फटे हुए बम के टुकड़े मिले। घटना की सूचना मिलते ही बांतरा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। अभी यह साफ नहीं है कि मैदान में बम किसने छोड़ा था। हावड़ा सिटी पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है।
हावड़ा सिटी पुलिस के उपायुक्त (सेंट्रल) तफीजुल अजहर ने कहा कि एक लावारिस बम के फटने से हादसा हुआ। हम जांच कर रहे हैं कि यह किस तरह का बम था। यह पटाखे भी हो सकते हैं।
फोरेंसिक टीम को सूचित कर दिया गया है। एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया है। हम जांच कर रहे हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।