दूल्हे को लगी झपकी, सात यात्री समेत नहर में गिरी बोलेरो; ऐसे बची जान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नहर के रास्ते से जा रही बोलेरो का संतुलन बिगड़ा और पानी से भरी नहर में जा गिरी। बोलेरो में सवार नवदम्पत्ति, छह माह की बच्ची सहित सात लोगों को ग्रामीणों ने सकुशल बाहर निकाला। मंगलवार की शाम यह हादसा जौरा थाना क्षेत्र के बुरावली गांव के पास हुआ है।

मिली जानकारी के अनुसार धमकर गांव निवासी रूपनारायण उर्फ मनीष जादौन की शादी 30 नवंबर को हुई है। वह अपनी नवविवाहिता और स्वजनाें को लेकर मंगलवार को बहरारा माता मंदिर पर पूजा करने गया था।

बोलेरो नहर में गिरी, सात लोग सवार

शाम के समय मंदिर से लौटते समय बोलेरो गाड़ी को दूल्हा मनीष जादौन ही चला रहा था। बताया गया है, कि दूल्हे मनीष को नींद का झपका आ गया, इस कारण बोलेरो का संतुलन बिगड़ा और चलती गाड़ी नजर में जा गिरी। नहर में छह से सात फीट गहरा पानी था, इस कारण गाड़ी आधे से ज्यादा डूब गई।