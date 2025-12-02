दूल्हे को लगी झपकी, सात यात्री समेत नहर में गिरी बोलेरो; ऐसे बची जान
जौरा थाना क्षेत्र के बुरावली गांव के पास एक बोलेरो नहर में गिर गई। गाड़ी में सवार नवविवाहित जोड़ा, बच्ची समेत सात लोगों को ग्रामीणों ने सुरक्षित बचाया ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नहर के रास्ते से जा रही बोलेरो का संतुलन बिगड़ा और पानी से भरी नहर में जा गिरी। बोलेरो में सवार नवदम्पत्ति, छह माह की बच्ची सहित सात लोगों को ग्रामीणों ने सकुशल बाहर निकाला। मंगलवार की शाम यह हादसा जौरा थाना क्षेत्र के बुरावली गांव के पास हुआ है।
मिली जानकारी के अनुसार धमकर गांव निवासी रूपनारायण उर्फ मनीष जादौन की शादी 30 नवंबर को हुई है। वह अपनी नवविवाहिता और स्वजनाें को लेकर मंगलवार को बहरारा माता मंदिर पर पूजा करने गया था।
बोलेरो नहर में गिरी, सात लोग सवार
शाम के समय मंदिर से लौटते समय बोलेरो गाड़ी को दूल्हा मनीष जादौन ही चला रहा था। बताया गया है, कि दूल्हे मनीष को नींद का झपका आ गया, इस कारण बोलेरो का संतुलन बिगड़ा और चलती गाड़ी नजर में जा गिरी। नहर में छह से सात फीट गहरा पानी था, इस कारण गाड़ी आधे से ज्यादा डूब गई।
प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि गाड़ी में सात लोग सवार थे, जिनमें छह महीने की बच्ची थी। सभी सात लोग गाड़ी से निकलकर छत पर जाकर बैठ गए, बाद में ग्रामीणों ने उन्हें एक-एक करके सकुशल बाहर निकाला। इसके बाद गाड़ी को भी बाहर निकाला गया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।