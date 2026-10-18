मध्य प्रदेश के सिंगरौली में सनसनीखेज घटना, जंगल में फंदे पर लटका मिला बेटी से दुष्कर्म के आरोपित पिता का शव

जेएनएन, सिंगरौली। मध्य प्रदेश में सिंगरौली जिले के चितरंगी थाना क्षेत्र में आठ वर्ष की मासूम बच्ची के प्राइवेट पार्ट को उसकी सौतेली मां ने चिमटे से दाग दिया। मासूम पिछले कई दिनों से अस्पताल के ट्रामा सेंटर में जिंदगी की जंग लड़ रही है।

बच्ची ने अपने पिता पर दुष्कर्म और सौतेली मां पर गर्म चिमटे से प्राइवेट पार्ट को दागने के संगीन आरोप लगाए हैं। इस मामले में नया मोड़ तब आया जब आरोपित पिता का शव घटना के 10 दिन बाद जंगल में फांसी के फंदे से लटकता मिला। आरोपित सौतेली मां फरार है।