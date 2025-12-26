Language
    BMC Elections से पहले होगा शरद और अजीत पवार का मिलन? लिखी जा रही है स्क्रिप्ट

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 04:29 PM (IST)

    महाराष्ट्र में एनसीपी के दो गुटों के बीच सुलह की अटकलें तेज हैं, खासकर बीएमसी चुनाव से पहले। अजीत पवार के भाजपा के साथ गठबंधन में अलग-थलग महसूस करने औ ...और पढ़ें

    Hero Image

    शरद पवार और अजीत पवार। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के दो गुट शरद पवार और अजीत पवार बड़े पारिवारिक और राजनीतिक बदलाव की ओर कदम बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। इसे बीएमसी चुनाव से पहले होने वाला बड़ा घटनाक्रम माना जा रहा है।

    शुक्रवार दोपहर को चाचा और भतीजा पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए सीट-शेयरिंग बातचीत पूरी करने वाले थे, इसमें बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी शामिल है। जुलाई 2023 में अपने चाचा का साथ छोड़कर अजीत ने भाजपा के साथ गठबंधन किया था और इसके बदले उन्हें उपमुख्यमंत्री बनाया गया। अब वह इस गठबंधन में अलग-थलग महसूस कर रहे हैं।

    क्या है मामला?

    दरअसल, जूनियर पवार ने अपनी एनसीपी से मुंबई चुनाव कैंपेन के लिए पूर्व मंत्री नवाब मलिक को चेहरा बनाने का प्रस्ताव रखा, जिससे भाजपा ने साफ इनकार कर दिया। पार्टी ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से कथित संबंधों की ओर इशारा किया।

    हालांकि इसकी असली वजह कुछ और बताई जा रही है। पवार की एनसीपी को मुस्लिम और दलित वोटरों का समर्थन मिलता है और उससे भाजपा के कट्टर हिंदू वोट बैंक के नाराज होने का खतरा है।

    ठाकरे भाइयों के बाद हो सकता है चाचा भतीजे का मिलन

    20 सालों से एक-दूसरे से नाराज चल रहे उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे मराठी भाषा के मुद्दे पर एक साथ आए और गठबंधन की घोषणा की। इस बीच शरद पवार भी अपनी नाराजगी दूर करते हुए आगे की ओर कदम बढ़ा सकते हैं।

    ठाकरे की सेना (या 2022 में एकनाथ शिंदे के अलग होने के बाद जो बचा है) का कहना है कि वह शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस के साथ महा विकास अघाड़ी विपक्षी गठबंधन का हिस्सा बनी हुई है। लेकिन इस स्टेज पर, इनमें से कोई भी फायरब्रांड राज ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के साथ काम करने को तैयार नहीं है।

    कांग्रेस ने कहा है कि वह बीएमसी चुनाव अकेले लड़ेगी और शरद पवार की एनसीपी को एमवीए सीट-शेयरिंग बातचीत में अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला। इन सब के बीच मजे की बात यह है कि दोनों गठबंधन एनसीपी पर नजर रखे हुए हैं।

    अजीत पवार की परीक्षा

    ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या पवार परिवार का फिर से एक होगा या अजीत पवार अकेले चलने का प्लान बना रहे हैं? ऐसी खबरें आ रही हैं कि इस चुनाव में हार को झटका नहीं माना जाएगा; मकसद अकेले चुनाव लड़कर अजीत पवार की एनसीपी की ताकत का अंदाजा लगाना है।

    2024 के राज्य चुनाव में उनकी एनसीपी ने 59 में से 41 सीटें जीती थीं। यह उस समय हुआ जब पार्टी लोकसभा चुनाव में बुरी तरह हार गई थी और चार में से सिर्फ एक सीट जीत पाई थी।

    इसी तरह का मजबूत नतीजा अजीत पवार को एक तरह की 'घर वापसी' पर विचार करने के लिए मना सकता है, हालांकि इसके लिए हर गुट के मंत्रियों और विधायकों को खुश रखने के लिए लंबी बातचीत करनी होगी।

    गुरुवार रात अनुशक्तिनगर में अजीत पवार ने शरद पवार के पोते रोहित पवार से मुलाकात की। अनुशक्तिनगर नवाब मलिक की बेटी सना मलिक का विधानसभा क्षेत्र है। पुणे नगर निगम चुनाव के लिए एक डील हुई, हालांकि सीटों के बंटवारे को लेकर अभी कोई समझौता नहीं हुआ है।

    लेकिन एक अहम बात यह है कि एक बयान में शरद पवार गुट से अपने 'घड़ी' सिंबल का इस्तेमाल फिर से शुरू करने के लिए कहा गया है। इस बयान से इस बात की अटकलें तेज हो गई हैं कि पवार परिवार सुलह की स्क्रिप्ट लिख रहा है।

