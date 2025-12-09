नीले ड्रम से ब्लैक विडो और हनीमून मर्डर तक... 2025 के पांच खौफनाक अपराध, देश ही नहीं विदेश में भी बना ट्रेंड

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। साल 2025 खत्म होने को है। ये साल भी कई उतार-चढ़ावों से भरा रहा। ये साल ऐसे खौफनाक अपराध के लिए याद रहेगा जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। मेघालय में हनीमून पर हत्या, मेरठ में नीले ड्रम में बंद लाश और लूव्र में $102 मिलियन की चोरी इसी के कुछ उदाहरण हैं। आइये नजर डालते हैं इस साल की उन खौफनाक वारदातों पर जो सुर्खियों में रहीं। सौरभ कत्याकांड और नीला ड्रम 2025 की पहली सबसे डरावनी आपराधिक घटना उत्तर प्रदेश का मेरठ से आई। मर्चेंट नेवी ऑफिसर सौरभ राजपूत की बॉडी 18 मार्च को एक नीले ड्रम के अंदर से मिली। सौरभ ने 2016 में मुस्कान रस्तोगी से लव मैरिज की थी। मुस्कान के साथ ज्यादा समय बिताने के लिए शुरुआत में सौरभ ने अपनी नौकरी छोड़ दी थी, लेकिन बेटी के पैदा होने के बाद उसने मर्चेंट नेवी वापस ज्वाइन कर ली थी। सौरभ की गैरहाजिरी में मुस्कान का साहिल के साथ अफेयर शुरू हो गया। साहिल सौरभ का दोस्त था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जब सौरभ फरवरी में अपनी बेटी का छठा जन्मदिन मनाने के लिए विदेश में पोस्टिंग से घर लौटा, तो साहिल और मुस्कान ने उसे मारने का प्लान बनाया। (सौरभ उसकी पत्नी मुस्कान और आशिक साहिल) 4 मार्च को मुस्कान ने सौरभ के खाने में नींद की गोलियां मिला दीं। जब वह बेहोश हो गया, तो दोनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। इतना ही नहीं उसकी बॉडी के टुकड़े किए, उन्हें एक ड्रम में डाला और सीमेंट से सील कर दिया।

शक से बचने के लिए वे सौरभ का फोन लेकर मनाली चले गए और उसके सोशल मीडिया पर ऐसे फोटो पोस्ट किए जैसे वह अभी भी जिंदा हो। सौरभ राजपूत की बेटी पड़ोसियों को बताती रही कि उसके पिता ड्रम में हैं, जिससे लगा कि बच्ची को मर्डर के बारे में पता होगा।

जुर्म तब सामने आया जब मुस्कान की मां पुलिस के पास गई और कहा कि उसकी बेटी ने उनके सामने कबूल कर लिया है कि उसने सौरभ को मारा है। पुलिस पूछताछ में कपल ने घिनौना अपराध कबूल कर लिया।

ड्रम इतनी कसकर सील किया गया था कि मॉर्चरी के कर्मचारियों को उसे खोलने के लिए इंडस्ट्रियल ड्रिल का इस्तेमाल करना पड़ा। मेघालय का हनीमून मर्डर अपनी शादी के महज बारह दिन बाद राजा रघुवंशी अपनी नई दुल्हन सोनम के साथ हनीमून पर गया। यह एक साथ शांतिपूर्ण जीवन की शुरुआत होनी थी, लेकिन किसे पता था कि इस ट्रिप का अंजाम कितना भयानक होगा।

इंदौर के तीन भाइयों में सबसे छोटे राजा, बस ट्रांसपोर्ट का बिजनेस चलाता था। सोनम एक अमीर मोहल्ले से थी और अपने फैमिली बिजनेस के लिए अकाउंट्स, सुपरविजन और बिलिंग का काम संभालती थी। अरेंज मैरिज कागजों पर एकदम सही लग रही थी।

(राजा रघुवंशी और सोनम) लेकिन खुशहाल शादी की तस्वीरों के पीछे एक बड़ा राज छिपा था। दरअसल शादी के बाद भी सोनम का अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ अफेयर चल रहा था, जो कभी उनके फैमिली बिजनेस में काम करता था। शादी के तुरंत बाद, सोनम और राज ने राजा को मारने का प्लान बनाया।

शिलांग और बाद में सोहरा में, उन्होंने तीन बार कोशिश की और नाकाम रहे। 23 मई को, चौथी कोशिश कामयाब रही। तीन किराए के आदमियों ने वेई सॉडोंग फॉल्स के पास राजा पर चाकू से हमला किया गया। उसकी बॉडी को खाई में फेंक दिया गया।

हत्या के कुछ दिनों बाद, सोनम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक ढाबे पर मिली और उसे हिरासत में ले लिया गया। राज कुशवाहा और किराए के हत्यारों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। ईरान की 'ब्लैक विडो' कुछ सीरियल किलर जल्दी पकड़े जाते हैं, तो कुछ सालों तक छिपकर काम करते हैं। 22 साल तक, 56 साल की कुलथुम अकबरी ने बूढ़े और अकेले आदमियों को अपना शिकार बनाया। उसने कई आदमियों से शादी की और उन्हें मार डाला। कम से कम ग्यारह मौतें, प्राकृतिक कारणों, बुढ़ापे, डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हुईं। किसी को कुछ शक नहीं हुआ।

अकबरी ने आदमियों को डायबिटीज की दवाएं और सेडेटिव्स देकर जहर दिया। जब उससे काम नहीं बना, तो उसने तौलिए से उनका दम घोंट दिया। हर मौत के बाद, उसे प्रॉपर्टी मिली और वह उन रिश्तों से दूर हो गई जो वह शुरू में कभी नहीं चाहती थी।

उसके जुर्म का खुलासा 82 साल के घोलमरेजा बाबेई की मौत के बाद हुआ। उसके बेटे को पता चला कि एक दोस्त के पिता ने भी उसी औरत से शादी की थी और जहर देने की कोशिश में बच गए थे। जब पूछताछ की गई, तो अकबरी ने कबूल किया, 'मुझे नहीं पता कि मैंने कितनों को मारा। शायद 13 या 15 थे।' ईरानी मीडिया ने उसे 'ब्लैक विडो' नाम दिया है।

लूव्र हीस्ट: चार मिनट में खजाना साफ 2025 के सभी अपराधों में खून-खराबा नहीं हुआ। कुछ चोरियां इतनी अच्छी तरह से प्लान की गई थीं कि उन पर फिल्में भी बनाई जा सकती थीं। इसी में से एक है पेरिस के लूव्र म्यूजियम में अब तक की सबसे बड़ी चोरी।

अक्टूबर की एक सुबह, लूव्र में टूरिस्ट के आने के आधे घंटे बाद, सीन नदी के किनारे चार नकाबपोश आदमी दिखाई दिए। गाड़ी पर लगी सीढ़ी का इस्तेमाल करके, वे दूसरी मंजिल की बालकनी पर चढ़ गए। पावर टूल्स से एक खिड़की काट दी और वहां से अपोलो गैलरी में चले गए।

चार मिनट में, उन्होंने लगभग $102 मिलियन की आठ बेशकीमती चीजें चुरा लीं। इसमें महारानी यूजनी का हीरे जड़ा मुकुट, रानी मैरी-एमेली के पहने हुए नीलम के गहने और नेपोलियन-I के अपनी नई दुल्हन को दिए गए गहने शामिल थे। एक महीने के अंदर कई संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन गहने अभी भी गायब हैं।

(पेरिस का लूव्र म्यूजियम. फोटो रायटर्स) पानीपत की ‘ब्यूटी’ मर्डर 2025 की यह क्राइम स्टोरी पैसे, बेवफाई या विरासत के बारे में नहीं है। यह इतनी गहरी जलन को बताती है जिसने तीन बच्चों को मार डाला। हरियाणा के पानीपत में एक फैमिली फंक्शन में, छह साल की विधि गायब हो गई। मेहमानों को लगा कि वह शायद कहीं खेल रही होगी। बाद में, उसकी बॉडी पानी के टब में मिली।

विधि की हत्या उसकी आंटी पूनम ने की थी। वह विधि को ऊपर ले गई, उसे टब में डालकर डुबो-डुबो कर मार डाला। फिर उसने कमरा बंद कर दिया और नीचे आ गई। अब सवाल उठता है कि उसने ऐसा क्यों किया।