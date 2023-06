विशाखापट्टनम में फार्मा लैब के रिएक्टर में जबरदस्त धमाका, दो लोगों की मौत; आग में बुरी तरह झुलसे चार लोग

अच्चुतपुरम, एएनआइ। विशाखापट्टनम से नजदीक अनाकापल्ली जिले के एसईजेड में साहिती फार्मा लैब के रिएक्टर में जबरदस्त धमाका हुआ है। इस धमाके में दो लोगों की मौत हो गई है। धमाके के बाद घटनास्थल पर आग लग गई है, जिसपर काबू पाने के लिए दमकल की तीन गाड़ियों मौके पर मौजूद है। यह धमाका अच्युतपुरम सेज में मौजूद साहिती फर्मा यूनिट में हुआ है।

आग के लपटों को बुझाने का काम जारी

जानकारी के मुताबिक, धमाके की वजह से कई लोगों के अंदर फंसे होने की आशंका है। पुलिस ने जानकारी दी कि इस विस्फोट की चपेट में आकर चार लोग बुरी तरह झुलस गए हैं। पुलिस ने आगे जानकारी दी कि आग की लपटों को बुझाने और वहां एकत्र भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है ताकि लोग दुर्घटनास्थल की ओर न बढ़ें।

VIDEO | Massive fire engulfs Sahithi Pharma Company in Atchutapuram, Andhra Pradesh. Several fire tenders at the spot. pic.twitter.com/qsnjnGaVdH— Press Trust of India (@PTI_News) June 30, 2023