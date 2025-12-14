TMC की सेंधमारी रोकने के लिए BJP का प्लान, SIR के दूसरे चरण के लिए सभी बूथों पर गुप्त बीएलए की होगी नियुक्ति

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : बंगाल में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के दूसरे चरण में गड़बड़ियों को उजागर करने और सत्तारूढ़ टीएससी की सेंधमारी को रोकने के लिए प्रदेश भाजपा सभी बूथों पर अब गुप्त बूथ स्तरीय एजेंट (बीएलए) भी नियुक्त करेगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गुरुवार को कोलकाता के न्यूटाउन में पार्टी के एसआइआर और बूथ सशक्तीकरण मामलों के विभिन्न स्तरों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित कार्यशाला में इसका फैसला लिया गया। इस कार्यशाला में जिलों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया था। इस बैठक में बंगाल भाजपा के पर्यवेक्षक व बिहार सरकार में मंत्री मंगल पांडे, सह- पर्यवेक्षक अमित मालवीय सहित प्रदेश भाजपा के शीर्ष नेता मौजूद थे।

बैठक में विस्तार से बताया गया कि एसआइआर के तहत 16 दिसंबर को बंगाल में मतदाता मसौदा सूची जारी होने के बाद बीएलए को एसआइआर के दूसरे चरण में क्या करना है। भाजपा सूत्रों के मुताबिक, आरामबाग सांगठनिक जिले के गोघाट से एक नेता ने बैठक में आशंका जताई कि टीएससी उन लोगों को तरह-तरह के प्रलोभन दिखाकर अपनी तरफ खींचने या काम से रोकने की कोशिश करेगी, जिन्होंने एसआइआर के पहले चरण में काफी दिनों तक बीएलओ के साथ सक्रिय होकर या घर-घर जाकर बीएलए-2 के तौर पर काम किया है। उन्होंने बूथ-बूथ गुप्त बीएलए-2 नियुक्त करने का भी प्रस्ताव रखा, जिसे बैठक में स्वीकार कर लिया गया।

खबर है कि ये बीएलए भरे गए एसआइआर गणना फार्म व दस्तावेजों का दूसरे चरण में होने वाले सत्यापन कार्य के दौरान उसमें पाई जानी वाली गड़बड़ियों आदि की जानकारी पार्टी नेतृत्व को देंगे या सीधे चुनाव आयोग के पोर्टल पर इसकी शिकायत करेंगे।