सोशल मीडिया पर कांग्रेस को चौतरफा घेर रही भाजपा की नई आईटी टीम, निशाने पर राहुल गांधी

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली। भाजपा ने हाल में जब से संगठनात्मक पुनर्गठन करते हुए दीपक म्हस्के के नेतृत्व में नई आईटी सेल बनाई है, तब से पार्टी की सोशल मीडिया रणनीति में काफी तेजी आई है। यह टीम सोशल मीडिया पर कांग्रेस को चौतरफा घेर रही है।

म्हस्के की नियुक्ति के बाद से भाजपा से जुड़े मीम, व्यंग्यात्मक पोस्ट और हास्यपूर्ण कंटेंट की संख्या बढ़ी है। इन पोस्ट के जरिए पार्टी जहां अपने राजनीतिक संदेश को मजबूत कर रही है, वहीं कांग्रेस और राहुल गांधी पर भी निशाना साध रही है।

भाजपा अब एक्स पर भी ज्यादा सक्रियता दिखाना चाहती है, क्योंकि पार्टी इसे राजनीतिक विमर्श का प्रमुख मंच मानती है। हालांकि पार्टी नेताओं का यह भी कहना है कि हास्य और व्यंग्य के जरिए विरोधियों पर तीखा हमला तो किया जाएगा, लेकिन अभद्र या व्यक्तिगत स्तर के ‘निचले’ हमलों से बचने की नीति जारी रहेगी।

सोशल मीडिया के अनुसार, भाजपा की कई राज्य इकाइयां इस अभियान में सक्रिय रूप से हिस्सा ले रही हैं। एक्स पर अलग-अलग प्रदेश इकाइयों के आधिकारिक हैंडल एक-दूसरे की पोस्ट को टैग, रीपोस्ट और साझा कर रहे हैं। ये पोस्ट मीम्स, व्यंग्य और हास्य पर केंद्रित हैं।

कांग्रेस और राहुल गांधी को घेर रही बीजेपी बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्मों के चर्चित दृश्यों और संवादों का इस्तेमाल भी कांग्रेस और राहुल गांधी को घेरने के लिए किया जा रहा है। इससे पार्टी का सोशल मीडिया अभियान काफी आक्रामक नजर आ रहा है। साथ ही स्पष्ट हो गया है कि पार्टी अपनी बात रखने के लिए अब सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल कर रही है।

यह अभियान उस समय तेज हुआ जब छत्तीसगढ़ के दीपक म्हास्के ने करीब 11 वर्षों तक भाजपा की आईटी सेल की कमान संभाल रहे अमित मालवीय की जगह ली। म्हस्के के साथ इस नई टीम में महाराष्ट्र की प्रीति गांधी, दिल्ली के शिवानंद द्विवेदी, उत्तराखंड के आलोक भट्ट और हरियाणा के अरुण यादव को बतौर सह-संयोजक की जिम्मेदारी दी गई है।

‘दिमागी नक्सल’ शब्द को लेकर भी कांग्रेस पर हमला भाजपा की कई राज्य इकाइयां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस्तेमाल किए गए ‘दिमागी नक्सल’ शब्द को लेकर भी कांग्रेस पर हमला कर रही हैं। इसके अलावा राहुल गांधी के ‘पितृसत्ता को खत्म करो’ अभियान का जवाब देने के लिए भी मीम और व्यंग्य का इस्तेमाल किया जा रहा है।