बंगाल जीतने के लिए भाजपा ने पानी की तरह बहाया पैसा, अकेले एक राज्य में खर्च किए 286 करोड़ से ज्यादा; रिपोर्ट में खुलासा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। निर्वाचन आयोग के पास दाखिल किए गए चुनावी खर्च के विवरण से एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। इसके अनुसार, भाजपा ने अकेले बंगाल विधानसभा चुनाव में कुल 286.99 करोड़ रुपये खर्च किए। यह राशि कांग्रेस पार्टी द्वारा पांच राज्यों (चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश) के चुनावों में किए गए कुल खर्च 248.55 करोड़ रुपये से भी अधिक है।

आयोग के मुताबिक, हाल ही में हुए पांच राज्यों - बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुडुचेरी - में भाजपा का कुल चुनावी खर्च 529.38 करोड़ रुपये रहा। इसमें से आधे से अधिक यानी 286.99 करोड़ रुपये अकेले बंगाल में खर्च किए गए।

बंगाल में पार्टी ने सामान्य प्रचार पर 217.16 करोड़ रुपये और उम्मीदवारों पर 69.83 करोड़ रुपये खर्च किए। हालांकि, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) मुख्य प्रतिद्वंद्वी रही, लेकिन टीएमसी का आधिकारिक खर्च विवरण अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। दूसरी ओर, कांग्रेस पार्टी ने बंगाल में अपने केंद्रीय मुख्यालय और प्रदेश इकाई के जरिये कुल 42.08 करोड़ रुपये खर्च किए (जिसमें 12.96 करोड़ प्रचार पर और 29.12 करोड़ उम्मीदवारों पर खर्च हुए)। दशकों तक बंगाल पर राज करने वाली माकपा ने 8.23 करोड़ रुपये का खर्च दर्ज कराया।

चुनाव परिणामों में, भाजपा ने 293 में से 207 सीटें जीतकर सत्ता हासिल की, जबकि टीएमसी को 80, कांग्रेस को मात्र दो और माकपा को एक सीट मिली। केरलम के चुनावी आंकड़ों ने बंगाल से अलग तस्वीर पेश की। केरलम में कांग्रेस नीत गठबंधन ने जीत दर्ज की, जहां कांग्रेस ने 63 और माकपा ने 26 सीटें जीतीं, जबकि भाजपा के खाते में तीन सीटें आईं। केरलम में कांग्रेस ने कुल 105.34 करोड़ रुपये खर्च किए (71.30 करोड़ सामान्य प्रचार और 34.05 करोड़ उम्मीदवारों पर), जो वहां भाजपा के कुल 82.67 करोड़ रुपये के खर्च से अधिक था। वहीं, माकपा ने केरलम में 28.60 करोड़ रुपये खर्च किए।

पांचों राज्यों के कुल योग को देखें तो कांग्रेस ने सामान्य प्रचार पर 143 करोड़ और उम्मीदवारों पर 105.55 करोड़ रुपये खर्च करते हुए कुल 248.55 करोड़ रुपये का व्यय दिखाया। वहीं, माकपा का कुल खर्च 39.04 करोड़ रुपये रहा। बंगाल और केरलम के अलावा भाजपा ने असम में 96.27 करोड़, तमिलनाडु में 51.56 करोड़ और पुडुचेरी में 11.90 करोड़ रुपये खर्च किए।