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अब जेन-जी से भी जुड़ेगी विद्यार्थी परिषद, भाजपा ने बनाई नई रणनीति

By Jitendra SharmaEdited By: Naveen Kumar
Updated: Sun, 16 Aug 2026 06:01 PM (IST)

परीक्षाओं में अनियमितताओं से छात्रों की नाराजगी के बाद, भाजपा ने जेन-जी और जेन अल्फा से जुड़ने की नई रणनीति बनाई है।

जेन-जी से भी जुड़ेगा विद्यार्थी परिषद(फोटो: @ABVPVoice)

जेन-जी से भी जुड़ेगा विद्यार्थी परिषद(फोटो: @ABVPVoice)

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जितेंद्र शर्मा, नई दिल्ली। परीक्षाओं में अनियमितताएं होती जा रही थीं और छात्रों के बीच इसे लेकर नाराजगी घर करती जा रही थी। कॉकरोच जनता पार्टी को मंच मिला तो छात्रों की भावनाओं ने आंदोलन का रूप ले लिया।

यह दूसरा पहलू हो सकता है कि इस आंदोलन को प्रचारित करने के पीछे क्या राजनीतिक और तकनीकी हथकंडे थे, लेकिन भाजपा अब इसे लेकर जरूर गंभीर चिंतन में है कि पहले की तुलना में कहीं अधिक मुखर इस किशोर पीढ़ी के मुद्दों और भावनाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

चिंता इसे लेकर भी है कि ''बागी बालमन'' को भटका कर कोई संगठन राजनीतिक लाभ उठाने का अवसर न पाए, इसलिए भाजपा के आनुषांगिक छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से ''जेन-जी कनेक्ट'' अभियान चलाया जाएगा। इस पीढ़ी को राजनीतिक विचारधारा से जोड़ना नहीं, बल्कि न्यूनतम आयु वर्ष की सीमा को और घटाकर इस पीढ़ी के बीच सक्रिय संवाद शुरू किया जाएगा।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सामान्यत: डिग्री कॉलेज और विश्वविद्यालयों में अधिक सक्रियता से काम करता है। छात्र राजनीति और रचनात्मकता की गतिविधियों में 18 वर्ष से ऊपर के छात्रों को जोड़ता है। मेधावी छात्र सम्मान जैसे कार्यक्रम इंटरकॉलेज तक भी किए जाते हैं।

सिर्फ विद्यार्थी परिषद ही नहीं, अन्य राजनीतिक दलों के छात्र संगठनों की भी सामन्यत: इसी आयु वर्ग में सक्रिय गतिविधियां होती हैं, लेकिन मुद्दों को लेकर सामने आई जेन-जी की मुखरता ने अब अपनी ओर भी ध्यान खींचा है।

भाजपा के एक वरिष्ठ राष्ट्रीय पदाधिकारी ने बताया कि पार्टी अपने विचार परिवार में इस पर चर्चा कर रही है कि अपनी पहुंच जेन-जी और जेन अल्फा तक भी बढ़ानी होगी। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी का यह मत कतई नहीं है कि 14 साल तक के इन स्कूली छात्रों को किसी राजनीतिक विचारधारा से जोड़ा जाए, बल्कि उद्देश्य यह है कि इनके साथ संवाद बढ़ाया जाए।

वह मानते हैं कि अब इस उम्र के बच्चे अपने मुद्दों की समझ रखते हैं, सरकार से अपेक्षाएं रखते हैं। यदि उनके पास अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का कोई सीधा माध्यम नहीं होगा तो उनके दिमाग को अनियंत्रित इंटरनेट मीडिया या सीधे षड्यंत्रकारी हस्तक्षेप से ''कुछ लोग'' भटका सकते हैं। अपने राजनीतिक लाभ के लिए इन छात्रों का दुरुपयोग कर सकते हैं।

इसे देखते हुए ही भाजपा के शीर्ष नेता इस मंथन में जुटे हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को अब नौंवीं कक्षा के स्कूली छात्रों या कोचिंग संस्थाओं में भी सक्रिय किया जाए। कुछ ऐसी कार्ययोजना का विचार है कि इन छात्रों को संगठन की गतिविधियों से न जोड़ते हुए सिर्फ संवाद कर इनके मुद्दों पर बात की जाए।

उनके माध्यम से पार्टी और सरकार तक फीडबैक आए और उनके मुद्दों का हल नीतियों-योजनाओं में दिखाई पड़े तो उसका संदेश भी व्यवस्थित माध्यम से उन तक पहुंचे। उल्लेखनीय है कि अब जेन-जी को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इंटरनेट मीडिया से संबोधित कर रहे हैं। पिछले दिनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डा. मोहन भागवत ने भी जेन-जी के साथ संवाद किया।