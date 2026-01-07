कर्नाटक पुलिस की घिनौनी हरकत, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही BJP कार्यकर्ता के फाड़े कपड़े

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक के हुबली में एक भाजपा कार्यकर्ता पर पुलिस ने प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिया और इस दौरान कपड़े फाड़ दिए। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, कांग्रेस पार्षद सुवर्णा कल्लाकुंतला की शिकायत के बाद बीजेपी महिला कार्यकर्ता को हिरासत में लिया गया था।

यह शिकायत केशवापुर राणा में मतदाता सूची संशोधन के दौरान कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच हुए विवाद से संबंधित है। आरोप है कि हिरासत के दौरान महिला ने विरोध किया और आपत्ति जताई, जिसके बाद पुलिस ने कथित तौर पर उस पर हमला किया और उसके कपड़े फाड़ दिए। बताया जा रहा है कि महिला पूर्व कांग्रेस कार्यकर्ता है जो हाल ही में भाजपा में शामिल हुई है।