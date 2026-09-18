'पार्टी चोरी का आरोप लगाने से पहले अपनी पार्टी का इतिहास देखें राहुल', भाजपा का राहुल गांधी पर पलटवार

पीटीआई, नई दिल्ली। भाजपा ने शुक्रवार को राहुल गांधी के उस बयान पर जोरदार पलटवार किया, जिसमें उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के चुनाव चिह्न विवाद को लेकर सत्ताधारी पार्टी पर सरकार चोरी और पार्टी चोरी का आरोप लगाया था।

भाजपा ने कहा कि कांग्रेस नेता को पहले अपनी पार्टी का इतिहास देखना चाहिए, ताकि उन्हें पता चल सके कि सत्ता में रहने के दौरान उनकी पार्टी ने कैसे विपक्षी दलों को खत्म किया और उनकी सरकारों को गिराया।

भाजपा मुख्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर अचानक समर्थन वापस लेकर चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर, एचडी देवेगौड़ा और आइके गुजराल के नेतृत्व वाली सरकारों को गिराने का आरोप लगाया।

त्रिवेदी ने कहा, भाजपा पर आरोप लगाने से पहले राहुल गांधी को अपनी पार्टी का इतिहास देखना चाहिए। अगर राहुल गांधी को अपनी पार्टी का इतिहास नहीं पता है, तो वह अपनी पार्टी के नेता बने रहने के लायक भी नहीं हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता बने रहने की तो बात ही छोड़ दीजिए।

उन्होंने कहा कि भाजपा देश की एकमात्र ऐसी पार्टी है, जिसका कभी भी "पूरी तरह से विभाजन" नहीं हुआ। जब भी कांग्रेस ने लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला किया, भाजपा और भारतीय जनसंघ उन मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ता से खड़े रहे।

राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए त्रिवेदी ने कहा कि 1997 तक अपने शासनकाल में कांग्रेस ने दूसरी पार्टियों की किसी भी चुनी हुई सरकार को अपना कार्यकाल पूरा नहीं करने दिया। जब उसके पास ऐसा करने की शक्ति थी। उसने (1959 में) केरल में ईएमएस नंबूदरीपाद की सरकार को बर्खास्त कर दिया। उसने 1963 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को खत्म कर दिया। 1984 में कांग्रेस ने नेशनल कान्फ्रेंस में फूट डलवा दी।