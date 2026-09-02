पीएम मोदी के जन्मदिन पर भाजपा की खास तैयारी, वडनगर से वाराणसी तक निकाली जाएगी बाइक रैली
भाजपा ने पीएम मोदी के 76वें जन्मदिन (17 सितंबर) को मनाने के लिए महीने भर के कार्यक्रमों की योजना बनाई है।
HighLights
रोज 100 किमी का सफर और हर पड़ाव पर 4 बड़े कार्यक्रम
युवाओं को जोड़ने के लिए दिग्गजों को उतारेगी बीजेपी
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भाजपा ने पीएम मोदी के 76वें जन्मदिन (17 सितंबर) को मनाने के लिए महीने भर के कार्यक्रमों की योजना बनाई है। इनमें सबसे खास है गुजरात के वडनगर (मोदी का जन्मस्थान) से उत्तर प्रदेश के वाराणसी (उनका संसदीय क्षेत्र) तक बाइकर्स की यात्रा है जिसमें हजारों लोगों के शामिल होने की संभावना है।
पार्टी सूत्रों के अनुसार, वडनगर और वाराणसी से 10-10 बाइकर ग्रुप दोनों शहरों के बीच यात्रा करेंगे। रास्ते में लोगों से संपर्क और आउटरीच कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे।
यह आयोजन उत्तर प्रदेश और गुजरात में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले युवाओं से जुड़ाव बढ़ाने का भी प्रयास है। उत्तर प्रदेश में चुनाव अगले साल की शुरुआत में और गुजरात में साल के अंत तक होने हैं।
इस बार कार्यक्रमों को बड़े पैमाने पर रखा गया है क्योंकि 7 अक्टूबर को मोदी सरकार के मुखिया के रूप में 25 साल पूरे करेंगे (जिसमें गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में का कार्यकाल भी शामिल है)।
17 सितंबर से शुरू होने वाले कार्यक्रमों में देशभर के स्कूली छात्रों के लिए ड्राइंग और भाषण प्रतियोगिताएं, सोशल मीडिया पर हैकथॉन और इनोवेशन प्रोग्राम तथा 25 कल्याणकारी अभियान शामिल हैं।
केन्द्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, मनसुख मांडविया, स्मृति ईरानी, वीडी शर्मा और तेजस्वी सूर्या सहित कई संगठन कार्यकर्ताओं को विभिन्न कार्यक्रमों की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
इसके अलावा, 5 सितंबर को पीएम मोदी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह के अवसर पर छात्रों को संबोधित कर सकते हैं। भाजपा हर साल मोदी के जन्मदिन पर कार्यक्रम आयोजित करती रही है, लेकिन इस बार इसे और विस्तार दिया गया है।