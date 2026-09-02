पीएम मोदी के जन्मदिन पर भाजपा की खास तैयारी, वडनगर से वाराणसी तक निकाली जाएगी बाइक रैली

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भाजपा ने पीएम मोदी के 76वें जन्मदिन (17 सितंबर) को मनाने के लिए महीने भर के कार्यक्रमों की योजना बनाई है। इनमें सबसे खास है गुजरात के वडनगर (मोदी का जन्मस्थान) से उत्तर प्रदेश के वाराणसी (उनका संसदीय क्षेत्र) तक बाइकर्स की यात्रा है जिसमें हजारों लोगों के शामिल होने की संभावना है।

पार्टी सूत्रों के अनुसार, वडनगर और वाराणसी से 10-10 बाइकर ग्रुप दोनों शहरों के बीच यात्रा करेंगे। रास्ते में लोगों से संपर्क और आउटरीच कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। यह आयोजन उत्तर प्रदेश और गुजरात में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले युवाओं से जुड़ाव बढ़ाने का भी प्रयास है। उत्तर प्रदेश में चुनाव अगले साल की शुरुआत में और गुजरात में साल के अंत तक होने हैं।