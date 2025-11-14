'चिल्ड्रन डे पर नेशनल चाइल्ड परेशान', बिहार में प्रचंड जीत पर मीम से भरे भाजपा के इंटरनेट मीडिया हैंडल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बिहार चुनाव में प्रचंड जीत के बाद भाजपा के इंटरनेट मीडिया हैंडल पर शुक्रवार को कांग्रेस और राहुल गांधी पर मीम और चुटकुलों की बाढ़ आ गई।

भाजपा की असम इकाई ने पोस्ट किया, ''धन्यवाद बिहार। चिल्ड्रन डे पर 'नेशनल चाइल्ड' को परेशान करने के लिए हम दिल से माफी मांगते हैं। वास्तव में यह दुर्भाग्यपूर्ण है।''

भाजपा बंगाल इकाई ने क्या कहा?

भाजपा की बंगाल इकाई ने लिखा, ''अगला बंगाल।'' भाजपा की राष्ट्रीय इकाई ने भी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। एक पोस्ट में कहा, ''95 हार और अब भी गिनती जारी है। जब भी स्कोरबोर्ड खराब दिखता है, हमेशा एक नया दोषारोपण करने के लिए तैयार रहता है। हालांकि, देश ने अक्सर इस्तेमाल की जाने वाली स्क्रिप्ट पढ़ ली है और जानता है कि यह नकली है। अगर हारना एक प्रतिस्पर्धी खेल होता, तो अब तक ट्राफी कैबिनेट भर गया होता। एक अन्य पोस्ट में, भाजपा ने कहा, ''कभी धूप कभी छांव, लेकिन राहुल गांधी के लिए देश ने एक ही मौसम बना रखा है।''