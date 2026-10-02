'क्या हमलावर के धर्म के कारण चुप है गांधी परिवार?', कैप्टन स्मित की बहादुरी पर चुप्पी पर भाजपा का पलटवार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छर की बहादुरी पर उनकी चुप्पी के लिए हमला किया और गांधी परिवार व कांग्रेस पर सांप्रदायिक राजनीति में लिप्त होने का आरोप लगाया, जिसका कारण आतंकी का धर्म बताया गया।

भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पायलट स्मित से बात की और उनकी बहादुरी की प्रशंसा की और उन्हें शीघ्र स्वस्थ होने की शुभकामनाएं दीं। भाटिया ने एक्स पर वीडियो संदेश में कहा, आज हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण है। कैप्टन स्मित ने अपार साहस का प्रदर्शन किया है और हर भारतीय उन पर गर्व महसूस कर रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कैप्टन स्मित से बात कर उनकी असाधारण बहादुरी की प्रशंसा की और उन्हें शीघ्र स्वस्थ होने की शुभकामनाएं दीं हैं।

उन्होंने कहा, आज 140 करोड़ भारतीय कैप्टन स्मित को सलाम करते हैं और उन पर गर्व करते हैं। हम भगवान से उनकी शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं। कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए भाटिया ने कहा, जब पूरा देश कैप्टन स्मित पर गर्व महसूस कर रहा है, तो विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने उनके सम्मान में कोई बयान या पोस्ट क्यों नहीं किया? सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी चुप रहीं।

उन्होंने आशंका जताई कि क्या कांग्रेस सांप्रदायिक राजनीति में लिप्त है और आतंकवादी के धर्म को देख रही है। भाटिया ने कहा, क्या यह इसलिए है कि तथाकथित और फर्जी गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी फिर से सांप्रदायिक राजनीति में लिप्त हैं और आतंकी के धर्म को देख रहे हैं? क्या इसलिए उन्होंने कैप्टन स्मित को शीघ्र स्वस्थ होने की शुभकामनाएं देने या उनकी बहादुरी की प्रशंसा करने की आवश्यकता नहीं समझी?