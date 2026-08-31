'बातचीत से क्यों कतरा रहे भगवंत मान', पंजाब में कर्मचारियों के आंदोलन पर बीजेपी ने उठाए सवाल

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। पंजाब में चल रहे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के आंदोलन पर राज्य सरकार के रुख पर भाजपा ने सवाल खड़े किए हैं।

पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि करीब तीन लाख कर्मचारी और 3.5 लाख पेंशनभोगी नियमितीकरण, लंबित महंगाई भत्ता और पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं।

आम आदमी पार्टी की सरकार ने 2022 में किए गए वादे पूरे नहीं किए और लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करने के अधिकार का दमन कर रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान पर तानाशाही के आरोप लगाते हुए उन्होंने पूछा कि वह आंदोलनकारियों से बातचीत करने में क्यों कतरा रहे हैं?

पंजाब सरकार की नीतियों को दमनकार बताते हुए गौरव भाटिया ने कहा कि अनुबंध कर्मचारियों सहित लाखों सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी राज्य के 23 जिलों में महाहड़ताल कर प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारियों की पहली मांग यह है कि नियमितीकरण का वादा किया गया था, लेकिन वह नियमितीकरण नहीं हुआ। दूसरी मांग महंगाई भत्ते को लेकर है, जो अभी भी लंबित है और दिया नहीं जा रहा है। तीसरी मांग पुरानी पेंशन योजना को लेकर है।

अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने कहा था कि वे पुरानी पेंशन योजना लाएंगे, लेकिन आज स्थिति यह है कि पुरानी पेंशन योजना पर भी कोई रूपरेखा नहीं बनाई गई है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि सीएम भगवंत मान कहते हैं, जब तक हड़ताल वापस नहीं होगी, मैं बातचीत नहीं करूंगा।

एक मुख्यमंत्री को इस तरह का दबाव नहीं बनाना चाहिए, बल्कि बातचीत करनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि 29 अगस्त को एक सरकारी आदेश भी जारी किया गया है कि एक सूची बनाई जाए और जितने भी प्रदर्शनकारी हैं, उनके कार्मिक विभाग द्वारा नोटिस दिया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। भाटिया ने दावा किया कि 2022 में आम आदमी पार्टी ने कहा था कि महिलाओं को आर्थिक सहायता देंगे। साढ़े चार साल बीत गए, लेकिन वादा पूरा नहीं किया। अब जब चुनाव पास आ गए, तो इस साल जुलाई में दिखावा किया गया। कर्मचारी और मजदूर प्रदर्शन पर हैं, आहत हैं और कह रहे हैं कि हमारा वोट लिया, लेकिन जो वादे आपने किए थे, वे पूरे नहीं किए।

महिलाएं भी यही कह रही हैं कि समय बीत गया, भगवंत मान कहां इतना व्यस्त रहे? अरविंद केजरीवाल की सेवा कर रहे थे? भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि महंगाई भत्ता कब मिलेगा? क्या यह सवाल वाजिब नहीं है?