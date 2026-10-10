'याद रखना चाहिए कि भारत कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है', भाजपा ने एलन मस्क को लिया आड़े हाथ

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। टेस्ला के मालिक एलन मस्क की तरफ से बीते दिनों भारत सरकार पर लगाए गंभीर आरोप और फिर राहुल गांधी के साथ सोशल मीडिया पर बातचीत के मामले ने देशभर में सियासत तेज कर दिया है। ऐसे में अब भाजपा ने इस मामले में मस्क और राहुल गांधी दोनों को एक साथ आड़े हाथ लिया है।

बता दें कि भाजपा ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और मस्क बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हुई दोस्ताना बातचीत को निशाना बनाया। भाजपा ने इसे राष्ट्रीय हितों के खिलाफ विदेशी ताकतों के साथ सांठगांठ करार दिया है। मस्क को भाजप की दो टूक भाजपा नेता राम माधव ने एलन मस्क को चेतावनी देते हुए कहा कि उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि वह किसी बनाना रिपब्लिक से डील नहीं कर रहे हैं। राम माधव ने कहा कि वह एक ऐसे विशाल और सम्मानित देश से डील कर रहे हैं, जिसके नेतृत्व का पूरी दुनिया में सम्मान होता है।

राम माधव ने आगे कहा कि मस्क को इस देश और इसके नेतृत्व के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए। यह मोदी सरकार है, यहां सब कुछ पूरी पारदर्शिता और बिना किसी भेदभाव के होगा। इस दौरान भाजपा नेता ने पिछली यूपीए सरकार के दौरान स्पेक्ट्रम आवंटन में हुए भ्रष्टाचार के पुराने मामलों की भी याद दिलाई।

विदेशी ताकतों से मदद मांगने का आरोप दूसरी ओर राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए भाजपा नेत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि यह पहली बार नहीं है जब कांग्रेस नेताओं ने भारत की चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय समर्थन मांगने की कोशिश की है।