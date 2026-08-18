'नई दिल्ली के बाद गोवा में भी वंदे मातरम् का अपमान', बीजेपी का कांग्रेस पर हमला
भाजपा ने कांग्रेस पर दिल्ली और गोवा दोनों जगह 'वंदे मातरम्' का अपमान करने का आरोप लगाया है।
HighLights
भाजपा ने दिल्ली और गोवा में कांग्रेस पर वंदे मातरम् अपमान का आरोप लगाया।
रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस की मानसिकता और वोट बैंक राजनीति पर सवाल उठाए।
कांग्रेस के 1936-37 मुस्लिम लीग पैक्ट से जोड़ा गया वंदे मातरम् विवाद।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस मुख्यालय में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् के अपमान का मुद्दा सुर्खियों में बना ही हुआ है कि इस बीच अब भाजपा ने गोवा के मामले पर भी कांग्रेस को घेरने की कोशिश की है।
भाजपा के वरिष्ठ नेता व सांसद रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर राष्ट्रीय प्रतीकों और अपने ही स्वतंत्रता आंदोलन के मूल्यों से समझौता करने का आरोप लगाया। कहा कि नई दिल्ली के बाद कांग्रेस ने गोवा में भी वंदे मातरम् का अपमान किया।
15 अगस्त को कांग्रेस मुख्यालय में सोनिया गांधी पूरे वंदे मातरम् गाने का विरोध कर रही थीं और उसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे गोवा गए, तो वहां भी पार्टी के कार्यक्रम में दो स्टैंजा ही गाए गए।
कांग्रेस की मानसिकता पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि यदि वह इस तरह की हरकत करती है तो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का एकमात्र ठेका लेने का अपना दंभ बंद कर दे।
पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वंदे मातरम् भारत की स्वतंत्रता का एक प्रमुख गीत था। 1936-37 में कांग्रेस का मुस्लिम लीग से पैक्ट हुआ था और संभवतः इसी कारण से मुस्लिम लीग द्वारा दबाव बनाया गया कि आप सिर्फ दो स्टैंजा गाइए, बाकी में हमारी धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। उसके बाद तो मुस्लिम लीग के लोग पाकिस्तान चले गए।
देश के प्रथम राष्ट्रपति और महान स्वतंत्रता सेनानी डा. राजेंद्र प्रसाद ने 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की बैठक में साफ-साफ घोषणा की कि ‘जन गण मन’ राष्ट्रीय गान और ‘वंदे मातरम्’ राष्ट्रीय गीत।
रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस अध्यक्ष से पूछा- आप अगर भाजपा के लोगों पर व्यंग्य करते हैं कि ये लोग स्वतंत्रता आंदोलन में कहां थे, तो बताएं कि डा. राजेंद्र प्रसाद आजादी के आंदोलन के नेता थे कि नहीं? जेल गए थे कि नहीं? 1950 में डा. प्रसाद ने संविधान सभा में यह घोषणा की थी कि नहीं? तो खरगे किसका उपहास कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं?
कांग्रेस आज उसी मानसिकता से त्रस्त है, जो उनका मुस्लिम लीग के साथ 1936-37 में लखनऊ पैक्ट हुआ था।
उदाहरणों सहित भाजपा सांसद ने आरोप लगाया कि राष्ट्रहित के जितने सवाल होते हैं, अगर उनकी टकराहट वोट बैंक से हो जाती है, तो कांग्रेस पीछे चली जाती है।
वहीं, भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय मीडिया सह-संयोजक आशीष अग्रवाल ने भी एक्स पर पोस्ट कर कांग्रेस पर लगातार ‘वंदे मातरम्’ के अपमान का आरोप लगाया।
उन्होंने कहा, 15 अगस्त को दिल्ली और उसके दो दिन बाद गोवा, दोनों जगह कांग्रेस के कार्यक्रमों में ‘वंदे मातरम्’ के पूर्ण गायन से दूरी बनाई गई। ऊपर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान- ना गाता था, ना गाऊंगा। यही है कांग्रेस का असली चेहरा, राष्ट्रगौरव से ऊपर तुष्टीकरण की राजनीति!