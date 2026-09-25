आठ देशों के राजनयिकों से मिले भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, पार्टी के सेवा संकल्प अभियान के बारे में दी जानकारी

पीटीआई, नई दिल्ली। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में गुरुवार को अर्मेनिया, मिस्र और फिलीपींस समेत आठ देशों के मिशन प्रमुखों और वरिष्ठ राजनयिकों से मुलाकात की है। यह बैठक भाजपा के वैश्विक संपर्क कार्यक्रम भाजपा को जानो पहल के तहत आयोजित की गई।

नवीन ने संवाद के दौरान राजनयिकों को भाजपा के संगठनात्मक ढांचे, जमीनी स्तर पर इसके व्यापक नेटवर्क और लोगों के साथ लगातार संपर्क बनाए रखने में कार्यकर्ताओं की अहम भूमिका के बारे में बताया।

भाजपा ने बयान में कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी मुख्यालय में आठ देशों – आर्मेनिया, मिस्र, वियतनाम, भूटान, सूरीनाम, फिलीपींस, अर्जेंटीना और ताजिकिस्तान – के मिशन प्रमुखों और वरिष्ठ राजनयिक प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की।

नवीन ने प्रतिनिधियों को पार्टी के सेवा संकल्प अभियान के बारे में भी जानकारी दी। यह अभियान 17 सितंबर को शुरू किया गया था।

राजनयिकों ने भाजपा को जानो पहल की सराहना की और इसे पार्टी के संगठनात्मक ढांचे, कामकाज और ज़मीनी स्तर पर लोगों से जुड़ाव को समझने के लिए अहम बताया।