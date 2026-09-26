'सच सामने आ गया', वोटर लिस्ट में बदलाव को लेकर कोई मतभेद नहीं; EC की सफाई पर बीजेपी का बयान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। SIR विवाद पर भारत के चुनाव आयोग के बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि ECI के बयान से साफ हो गया कि वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) का फैसला मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दो चुनाव आयुक्तों की पूरी सहमति से लिया गया था।

चुनाव आयोग के बयान में कहा गया कि हाल के महीनों में, आयोग ने देश भर में SIR समेत कई फैसले लिए हैं। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SIR का आदेश, जिसकी शुरुआत बिहार से हुई, उसके बाद पश्चिन बंगाल और 30 अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आयोग की सर्वसम्मत मंजूरी से जारी किया गया था।

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी 27 मई 2026 को अपने आदेश में इसे सही ठहराया है। 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SIR का शेड्यूल 27 अक्तूबर 2025 को और 19 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 14 मई 2026 को आयोग की सर्वसम्मति मंजूरी से जारी किया गया था। तीसरे चरण के बचे हुए 12 राज्यों में अंतिम प्रकाशन के बाद ही वोटरों की संख्या का अंतिम आंकड़ा पता चलेगा।

ECI का जवाब और संबित पात्रा की टिप्पणी SIR प्रक्रिया को लेकर चल रहे राजनीतिक विवाद के बीच आई है। यह विवाद 'इंडियन एक्सप्रेस' की एक रिपोर्ट के बाद शुरू हुआ था, जिसमें कहा गया था कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने 10 महीनों में वोटर लिस्ट में बदलाव की प्रक्रिया से जुड़े फैसलों और आदेशों पर कम से कम 14 बार आपत्ति जताई थी।

SIR तीनों आयुक्तों के हस्ताक्षर और पूरी सहमति से किया गया- संबित BJP सांसद संबित पात्रा ने समाचार एजेंसी ANI को बताया कि ECI के पत्र से अब यह साफ हो गया है कि SIR तीनों आयुक्तों के हस्ताक्षर और पूरी सहमति से किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने SIR के पक्ष में फैसला सुनाया। चुनाव आयोग द्वारा आज जारी सार्वजनिक बयान के आखिरी पन्ने पर एक तस्वीर है जिसमें तीनों आयुक्त एक साथ बैठे हुए दिख रहे हैं।