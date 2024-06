तमिलनाडु में अवैध शराब से 56 की मौत, भाजपा ने पूछा- मल्लिकार्जुन खरगे, प्रियंका और राहुल गांधी चुप क्यों?

संबित पात्रा ने कहा कि तमिलनाडु में अवैध शराब का मामला दुखद और गंभीर है। तमिलनाडु के कल्लाकुरची जिले में अवैध शराब से अब तक 56 लोगों की जान गई है। उन्होंने कहा कि खासकर करुणापुरम गांव में यह अवैध शराब की त्रासदी हुई है। यह गांव अनुसूचित जाति बाहुल गांव है।

संबित पात्रा ने कहा, "56 लोगों की मौत हो गई है और कई की हालत गंभीर है। करीब 200 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। यह बेहद महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि मल्लिकार्जुन खरगे, प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, डीएमके और इंडी गठबंधन के तमाम लोग इस पर चुप्पी साधे हुए हैं।"

पात्रा ने कहा कि हमारे बोलने से अधिक उनकी चुप्पी बोल रही है। उन्होंने कहा, "अगर इस देश में 32 से अधिक अनुसूचित जाति के लोगों की जान जाती है तो मैं इसे हत्या कहूंगा, यह मौत नहीं है। ये सभी दल इस वजह से चुप हैं, क्योंकि इनका राजनीतिक हित सध नहीं रहा है।

#WATCH | BJP MP Sambit Patra says "Today we are here to discuss news from Tamil Nadu, it is about a hooch tragedy, illicit liquor from Kallakurchi, a district of Tamil Nadu...When I came to hold this press conference and was checking the figures, the number of dead was 56. More… pic.twitter.com/ldHaFYjZM9— ANI (@ANI) June 23, 2024