कर्नाटक विधानसभा में भारी हंगामे के बाद बेहोश हुए भाजपा विधायक, अस्पताल पहुंचकर येदियुरप्पा ने जाना हाल

भाजपा के भारी विरोध के बाद में पार्टी विधायक बसनगौड़ा पाटिल की तबीयत अचानक बिगड़ गई और वो बेहोश हो गए। जिसके तत्काल बाद उन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने भाजपा विधायक पाटिल का हालचाल जाना। पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने अस्पताल में भर्ती बसनगौड़ा पाटिल की एक तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर साझा की।

भाजपा के दिग्गज नेता बीएस येदियुरप्पा (फोटो: @BSYBJP)

Your browser does not support the audio element.

HighLights कर्नाटक विधानसभा में बुधवार को हुआ जमकर हंगामा भाजपा के 10 विधायक शेष सत्र से निलंबित

बेंगलुरु, ऑनलाइन डेस्क। कर्नाटक विधानसभा में बुधवार को जमकर हंगामा हुआ। इसी बीच विधानसभा अध्यक्ष यूटी कादर ने अशोभनीय और अपमानजनक आचरण को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) के 10 विधायकों को शेष सत्र से निलंबित कर दिया। ऐसे में विधानसभा के बाहर भी हंगामा देखने को मिला। बेहोश हुए भाजपा विधायक भाजपा के भारी विरोध के बाद में पार्टी विधायक बसनगौड़ा पाटिल की तबीयत अचानक बिगड़ गई और वो बेहोश हो गए। जिसके तत्काल बाद उन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने भाजपा विधायक पाटिल का हालचाल जाना। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के दिग्गज नेता येदियुरप्पा ने अस्पताल में भर्ती बसनगौड़ा पाटिल की एक तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर साझा की। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा, विधानसभा में आज हंगामे के बीच बीमार पड़े पार्टी विधायक बसनगौड़ा पाटिल का अस्पताल में इलाज हो रहा है। ऐसे में उन्होंने उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली और भाजपा विधायक के शीघ्र पूर्ण स्वस्थ होने की कामना की। ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆದ ಗದ್ದಲದ ನಡುವೆ ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರಿಸಲಾಯಿತು. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಗುಣಮುಖರಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಹಾರೈಸಲಾಯಿತು. pic.twitter.com/4MEZnpuVNy— B.S.Yediyurappa (@BSYBJP) July 19, 2023 निलंबित विधायकों की सूची डॉ. सी एन अश्वथ नारायण वी सुनील कुमार आर अशोक अरागा ज्ञानेंद्र (सभी पूर्व मंत्री) डी वेदव्यास कामथ यशपाल सुवर्ण धीरज मुनिराज ए उमानाथ कोटियन अरविंद बेलाड वाई भरत शेट्टी फाड़ी गईं विधेयकों की प्रतियां कर्नाटक विधानसभा में बुधवार को नाराज भाजपा के कुछ विधायकों ने विधेयकों और एजेंडे की प्रतियां फाड़ दीं और उन्हें अध्यक्ष के आसन की तरफ फेंक दिया। बता दें कि विधानसभा सत्र तीन जुलाई को शुरू हुआ था और 21 जुलाई तक जारी रहेगा।

Edited By: Anurag Gupta