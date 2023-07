कर्नाटक में 10 भाजपा विधायकों के निलंबन पर विरोध जारी, BJP-जेडीएस ने किया विधानसभा की कार्यवाही का बहिष्कार

भाजपा विधायकों ने विधानसभा स्थित गांधीजी की प्रतिमा के समक्ष धरना प्रदर्शन किया और सरकार व स्पीकर यूटी खादर के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान विधायकों ने राज्य सरकार पर निजी राजनीतिक कार्यक्रमों में आइएएस अफसरों की तैनाती करने का आरोप लगाया। भाजपा और जेडी (एस) के संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को राज्यपाल थावरचंद गहलोत को राज्य की कांग्रेस सरकार की कार्यशैली के संबंध में पत्र सौंपा।

10 भाजपा विधायकों के निलंबन पर विरोध जारी (फोटो: एएनआई)

