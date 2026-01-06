'डीएमके और इंडी गठबंधन हिंदू विरोधी...', मद्रास हाईकोर्ट के निर्णय पर भाजपा ने जताई खुशी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। तमिलनाडु के थिरुपरंकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित दीपथून पर दीप जलाने की अनुमति संबंधी मद्रास हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के निर्णय का भाजपा ने स्वागत किया है। केंद्रीय मंत्री व राज्य के चुनाव प्रभारी पीयूष गोयल ने आरोप लगाया कि डीएमके, कांग्रेस और आईएनडीआईए में शामिल उनके अन्य सहयोगियों की हिंदू विरोधी मानसिकता उजागर हो गई है।

उन्होंने याद दिलाया कि इस संबंध में जब सदियों पुरानी हिंदू परंपरा को बहाल करते हुए न्यायमूर्ति जीआर स्वामीनाथन ने निर्णय सुनाया तो आईएनडीआईए में शामिल दल न्यायमूर्ति के विरुद्ध संसद में अविश्वास प्रस्ताव ले आए, जिस पर कांग्रेस से प्रियंका गांधी वाड्रा, सपा के धर्मेंद्र यादव, डिंपल यादव, शिवसेना उद्धव गुट के अरविंद सावंत, एनसीपी शरद पवार गुट की सुप्रिया सुले और डीएमके से ए. राजा सहित अन्य वरिष्ठ विपक्षी नेताओं के हस्ताक्षर थे।

पीयूष गोयल ने साधा निशाना गोयल ने कहा कि अब मुदरै डीवीजन बेंच के निर्णय को भी यह दल पचा नहीं पा रहे और उनकी तुष्टिकरण की राजनीति सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए बाध्य कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच के न्यायमूर्ति जी. जयचंद्रन और न्यायमूर्ति केके रामकृष्णन ने थिरुपरंकुंद्रम दीपस्थल मामले में निर्णायक निर्देश दिए हैं। इस फैसले ने डीएमके सरकार और उसके नेताओं की असली मानसिकता भी उजागर कर दी है।

उन्होंने इस बिंदु को प्रमुखता से उठाया कि तमिलनाडु सरकार द्वारा कानून और व्यवस्था में संभावित समस्याओं का जो तर्क पेश किया गया था, उसे हाईकोर्ट ने पूरी तरह खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि कानून-व्यवस्था का भय केवल काल्पनिक है। कानून-व्यवस्था की समस्या केवल तब हो सकती है, जब ऐसी अशांति राज्य द्वारा ही उत्पन्न की जाए। गोयल ने कहा कि यह मामला देश के लोगों के लिए एक चेतावनी है कि जागो, बचो।

स्टालिन को भी घेरा आईएनडीआइए, कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी की जिस प्रकार की सोच है, उससे देश के लोगों को बचना होगा। पीयूष ने कहा कि यह कोई संयोग नहीं है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन और डीएमके के अन्य वरिष्ठ नेता लगातार सनातन धर्म का अपमान करते रहे हैं, मजाक उड़ाते रहे हैं और उस पर हमले करते रहे हैं। दो सितंबर 2023 को उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को समाप्त करने जैसी बेहद आपत्तिजनक और निंदनीय मांग तक कर दी थी।

साथ ही डीएमके की सरकार ने भगवान कार्तिकेय, भगवान मुरुगन से जुड़े थिरुपरंकुंद्रम पहाड़ी पर दीप प्रज्ज्वलित करने की परंपरा को भी रोक दिया। श्रद्धालुओं को न्याय के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। अंतत: न्यायमूर्ति स्वामीनाथन ने एक दिसंबर, 2025 को निर्णय सुनाते हुए दीप प्रज्वलन की सदियों पुरानी परंपरा को जारी रखने की अनुमति दी तो राज्य सरकार ने न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ अपील दायर की।