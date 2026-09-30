रेवंत रेड्डी के 'राम-शिव' बयान पर घमासान, भाजपा ने उठाया काशी विश्वनाथ का मुद्दा; कांग्रेस से ज्ञानवापी पर मांगी सफाई

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के राम और शिव पर बयान को लेकर मचे बवाल के बीच भाजपा ने काशी विश्वनाथ का मुद्दा उठा दिया है। रेवंत रेड्डी के शिव के गरीबों और द्रविड़ों के भगवान होने के दावे के बाद भाजपा ने काशी विश्वनाथ में औरंगजेब द्वारा मंदिर तोड़कर बनाए गए मस्जिद को लेकर स्थिति साफ करने को कहा है।

ज्ञानवापी मस्जिद पर दावे को लेकर चल रही अदालती लड़ाई की ओर इशारा करते हुए भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि अदालत तो अपना फैसला करेगी, लेकिन कांग्रेस को यह साफ करना चाहिए कि वह काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ आंक्राताओं द्वारा मस्जिद को बनाए रखने के समर्थन में है या विरोध में। कांग्रेस और राहुल क्या चाहते हैं- ज्ञानवापी वहां से हटना चाहिए या नहीं।

कांग्रेस को भारतीय संस्कृति और धर्म की समझ ही नहीं- सुधांशु त्रिवेदी राम और शिव के बीच भेदभाव के रवंत रेड्डी के प्रयास को राजनीति के निकृष्टतम उदाहरणों में से एक बताते बताते हुए सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस को भारतीय संस्कृति और धर्म की समझ ही नहीं है।

उन्होंने कहा कि पूरी रामायण शिव द्वारा पार्वती को सुनाई गई रामकथा पर आधारित है। वहीं राम खुद शिव के भक्त हैं और लंका विजय करने के बाद उन्होंने शिव की स्थापना की और उसका नाम रामेश्वरम दिया। सोने की लंका में रहने वाला रावण भी शिवभक्त था- सुधांशु त्रिवेदी शिव के गरीबों के देवता होने के दावे के जवाब में त्रिवेदी ने कहा कि सोने की लंका में रहने वाला रावण भी शिवभक्त था। कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि जो राम को अपना दुश्मन मानता हो और शिव की पूजा करता हो, वह रावण जैसा राक्षस ही हो सकता है।