अमित शाह को काला झंडा दिखाने का मामला, केरल के मंत्री पर कार्रवाई की मांग
भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात कर केरल के खेल मंत्री ओ.जे. जनीश के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
HighLights
भाजपा ने केरल मंत्री जनीश के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
अमित शाह के कोल्लम दौरे पर काले झंडे दिखाए गए थे।
राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर सुरक्षा चूक का आरोप लगाया।
डिजिटल डेस्क, कोट्टायम। भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात कर केरलम के खेल मंत्री ओजे जनीश के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। यह मांग केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पिछले सप्ताह कोल्लम दौरे के दौरान हुए काले झंडे के प्रदर्शन को लेकर की गई।
यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अमित शाह के कोल्लम दौरे के दौरान उनके काफिले को रोककर काले झंडे दिखाए थे। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जनीश ने बाद में कहा था कि प्रदर्शन संगठन के निर्णय के अनुसार किया गया था।
भाजपा नेताओं पीके कृष्णदास, एस सुरेश और शोन जार्ज ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा और अमित शाह की यात्रा के दौरान सुरक्षा में चूक का आरोप लगाया। कृष्णदास ने कहा कि जनीश ने प्रदर्शन की जिम्मेदारी स्वीकार की थी।
उन्होंने आरोप लगाया कि मंत्री ने पद की शपथ और संवैधानिक जिम्मेदारियों का उल्लंघन किया। भाजपा ने घटना के पीछे आपराधिक साजिश का आरोप लगाते हुए मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)