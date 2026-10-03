अमित शाह को काला झंडा दिखाने का मामला, केरल के मंत्री पर कार्रवाई की मांग

डिजिटल डेस्क, कोट्टायम। भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात कर केरलम के खेल मंत्री ओजे जनीश के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। यह मांग केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पिछले सप्ताह कोल्लम दौरे के दौरान हुए काले झंडे के प्रदर्शन को लेकर की गई।

यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अमित शाह के कोल्लम दौरे के दौरान उनके काफिले को रोककर काले झंडे दिखाए थे। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जनीश ने बाद में कहा था कि प्रदर्शन संगठन के निर्णय के अनुसार किया गया था।