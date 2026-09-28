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SIR मुद्दे पर राहुल गांधी के आरोपों पर भाजपा का पलटवार, मैदान में उतरे 12 राज्यों के मुख्यमंत्री

By Digital Desk Edited By: Harsh Katare
Published: Mon, 28 Sep 2026 02:00 AM (IST)

भाजपा ने राहुल गांधी के मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोपों का खंडन करने के लिए अपने 12 मुख्यमंत्रियों को मैदान में उतारा।

SIR विवाद में राहुल गांधी को घेरने उतरे भाजपा के 12 मुख्यमंत्री (फाइल फोटो)

SIR विवाद में राहुल गांधी को घेरने उतरे भाजपा के 12 मुख्यमंत्री (फाइल फोटो)

HighLights

  1. भाजपा ने राहुल गांधी के SIR आरोपों का जोरदार खंडन किया।

  2. 12 मुख्यमंत्रियों ने विपक्ष पर गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया।

  3. विपक्ष संवैधानिक संस्थाओं में अविश्वास पैदा करने की कोशिश कर रहा।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) और चुनाव आयोग के खिलाफ नेता विपक्ष राहुल गांधी के आरोपों पर जवाबी हमला करने के लिए भाजपा ने रविवार को अपने 12 मुख्यमंत्रियों को मैदान में उतार दिया।

भाजपाई मुख्यमंत्रियों ने विपक्ष पर चुनावी हार को छिपाने के लिए गलत जानकारी फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने चुनाव आयोग के इस स्पष्टीकरण का समर्थन किया कि एसआइआर से जुड़े फैसले सर्वसम्मति से लिए गए थे। कहा कि विपक्ष संवैधानिक संस्थाओं में भरोसा कम करने की कोशिश कर रहा है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, राजस्थान के भजनलाल शर्मा, उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी, हरियाणा के नायब सिंह सैनी, छत्तीसगढ़ के विष्णु देव साय, गुजरात के भूपेंद्र पटेल, बिहार के सम्राट चौधरी, बंगाल के शुभेंदु अधिकारी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एसआईआर पर विपक्ष के आरोपों को तार-तार कर दिया।

हिमंत बिस्वा सरमा ने आईएनडीआइए को हारे हुए लोगों का गठबंधन बताया और कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस को चुनाव आयोग के काम करने के तरीके पर भ्रम पैदा करने के लिए माफी मांगनी चाहिए। विपक्ष को चुनाव आयोग पर सवाल उठाने के बजाय अपनी हार पर आत्ममंथन करना चाहिए।

देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कोई वोट नहीं चुराया गया है। राहुल गांधी का दिमाग चुराया गया है। विपक्ष संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने और चुनाव प्रणाली में अविश्वास पैदा करने की कोशिश कर रहा है।

भजनलाल शर्मा ने विपक्ष पर अपनी हार छिपाने के लिए झूठ फैलाने का आरोप लगाया और पूछा कि कांग्रेस ने आरोप लगाने से पहले तथ्यों की जांच क्यों नहीं की। भूपेंद्र पटेल ने कांग्रेस पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि जब वह चुनाव जीतती है, तो लोकतंत्र का जश्न मनाती है, लेकिन हारने के बाद वोट चोरी का आरोप लगाती है।

(न्यूज एजेंसी आईएएनएस के इनपुट के साथ)