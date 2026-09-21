'हामिद अंसारी ने कांग्रेस और नेहरू को पूरी तरह से कर दिया बेनकाब', भाजपा का तीखा प्रहार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। वंदे मातरम् के सिर्फ दो पद गाने को लेकर कांग्रेस पर पहले से हमलावर भाजपा को पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के बयान ने हमले का एक और मौका दे दिया।

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने हामिद अंसारी और नेता प्रतिपक्ष के बयानों का हवाला देते हुए कांग्रेस पर "अब पूरी तरह से मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस" होने का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा कि "हामिद अंसारी ने स्वयं नेहरू के कथनों और विचारों को सामने रखकर कांग्रेस को आइना दिखा दिया है।" हामिद अंसारी ने 2019 में छपी एजी नूरानी की पुस्तक हवाला दिया था, जिसमें नेहरू द्वारा वामपंथ से ज्यादा दक्षिणपंथी हिंदू सांप्रदायिकता को देश के लिए खतरनाक बताया गया था।

सुधांशु त्रिवेदी के अनुसार, हामिद अंसारी ने तीन तरीके से कांग्रेस की पोल खोली है। एक तो अंसारी ने साफ कर दिया है कि नेहरू वामपंथ को भी देश के लिए खतरा मानते थे। जबकि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पूरी तरह से अल्ट्रा लेफ्ट राजनीति की ओर से बढ़ रही है। इसके साथ ही अंसारी ने कांग्रेस की मुस्लिम लीगी सोच को सामने ला दिया है।

हामिद अंसारी के पुराने बयानों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने उनका संवैधानिक पद के लिए चयन इसी खतरनाक मानसिकता के आधार पर किया था। इस संदर्भ ने उन्होंने राहुल गांधी के अमेरिका में दिये बयान का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने मुस्लिम लीग को धर्मनिरपेक्ष पार्टी बताया था।

सुधांशु त्रिवेदी के अनुसार हामिद अंसारी ने यह भी साफ कर दिया कि कांग्रेस की मुस्लिम लीगी और वामपंथी सोच नई नहीं है, बल्कि यह खानदानी है, जो वंदे मातरम के सिर्फ दो पद गाने के फैसले से अभी तक चली आ रही है।