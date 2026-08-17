'कांग्रेस ने स्वीकारा वह दिमागी नक्सल बन गई' , चिदंबरम के बयान पर बीजेपी का पलटवार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भाजपा ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी.चिदंबरम के "दिमागी नक्सल होने पर गर्व" वाले बयान पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि अब यह साफ है कि मुख्य विपक्षी पार्टी केवल "मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस" नहीं बल्कि "दिमागी नक्सल कांग्रेस" भी बन गई है।

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने सोमवार को यहां पार्टी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "जब चिदंबरम ने खुद कहा है कि वह दिमागी नक्सल होने पर गर्व महसूस करते हैं, तो इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है।"

त्रिवेदी ने कहा, "उन्होंने खुद यह स्वीकार किया है कि वे केवल 'मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस' नहीं हैं। वे 'दिमागी नक्सल कांग्रेस' भी बन गए हैं।" त्रिवेदी ने कहा, "यह कितना आश्चर्यजनक है। प्रधानमंत्री के बयान के बाद एक त्वरित प्रतिक्रिया आई, जिससे स्पष्ट हो गया कि किसके मन में नक्सलवाद है।"

चिदंबरम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उनके 'दिमागी नक्सल' टिप्पणी के लिए कटाक्ष करते हुए कहा, "मैं दिमागी नक्सल होने पर गर्व महसूस करता हूं।" चिदंबरम का यह बयान पीएम मोदी द्वारा देश को चेतावनी देने के एक दिन बाद आया था कि 'दिमागी नक्सल' सिस्टम में घुसपैठ कर चुके हैं और समाज के लिए खतरा बने हैं।

सोनिया-राहुल पर अराजकता फैलाने का आरोप असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने कांग्रेस नेताओं सोनिया और राहुल गांधी पर देश में "अराजकता फैलाने" का आरोप लगाया और कहा कि वे सत्ता में लौटने के प्रयास में "देश विरोधी" गतिविधियों में संलग्न हैं।

सरमा ने चिदंबरम "दिमागी नक्सल" नहीं बल्कि "विशुद्ध नक्सल" हैं और यह जांच होनी चाहिए कि क्या उन्होंने जानबूझकर माओवादियों के खिलाफ कदम नहीं उठाए जब वे केंद्रीय मंत्रिमंडल में थे। वंदेमातरम् के विरोध पर मुख्यमंत्री ने कहा, "सोनिया गांधी का व्यवहार दिखाता है कि अगर कांग्रेस गलती से भी सत्ता में लौटती है, तो देश की स्थिति क्या होगी?"

चिदंबरम काल में नक्सलवाद फलने-फूलने के सुबूत : सांघवी गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष सांघवी ने कहा कि यह इस बात का सुबूत है कि नक्सलवाद उनके गृह मंत्री के कार्यकाल के दौरान कैसे फल-फूल रहा था। चिदंबरम ने नवंबर 2008 से जुलाई 2012 तक तत्कालीन यूपीए सरकार में गृह मंत्री के रूप में कार्य किया।

सांघवी ने कहा कि वह कांग्रेस नेता की टिप्पणियों से बिल्कुल भी चकित नहीं हैं। 2004-14 में 1913 पुलिसकर्मी व सीआरपीएफ जवान नक्सलवाद से लड़ते हुए मारे गए। यूपीए शासन में 5,019 से अधिक भारतीय नक्सली हमलों में जान गंवा चुके हैं।"