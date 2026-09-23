BJP में बड़ा संगठनात्मक बदलाव: विनोद तावड़े यूपी प्रभारी, हरीश द्विवेदी को बिहार की कमान; पूरी लिस्ट

1 अंडमान & निकोबार जय प्रकाश (दिल्ली) -

2 अरुणाचल प्रदेश डॉ. देवेश कुमार (बिहार) -

3 आंध्र प्रदेश वनथी श्रीनिवासन डॉ. अरविंद भदौरिया

4 असम मंगल पांडे फांग्नोन कोन्याक

5 बिहार मनोज टिग्गा हरीश द्विवेदी, श्रीमती संगीता यादव

6 चंडीगढ़ रोहन गुप्ता -

7 छत्तीसगढ़ महेंद्र पांडे स्मृति ईरानी, श्री सिद्धार्थ शम्भू

8 दादरा नगर हवेली & दमन एवं दीव वर्षाबेन नरेंद्रभाई दोशी -

9 दिल्ली डॉ. विनय सहस्रबुद्धे जामयांग त्सेरिंग नामग्याल, श्रीमती दर्शनाबेन जरदोश

10 गोवा डॉ. भारती प्रवीण पवार अनिल एंटनी

11 गुजरात तरुण चुघ अजय महावर, श्रीमती गोमती साई

12 हरियाणा स्मृति ईरानी डॉ. भोला सिंह

13 हिमाचल प्रदेश श्रीकांत शर्मा दर्शाना सिंह

14 जम्मू & कश्मीर डॉ. सतीश पूनिया रीना कश्यप (हिमाचल प्रदेश), श्री गजेंद्र पटेल

15 झारखंड सौरभ सिंह निवेदिता सिंह (बिहार)

16 कर्नाटक हरीश द्विवेदी डॉ. कसम वेंकटेश्वरलू

17 केरलम प्रो. एम. नागराजा एम. वेंकटेशन

18 लद्दाख राजकुमार भाटिया (दिल्ली) -

19 लक्षद्वीप जॉर्ज कुरियन -

20 मध्य प्रदेश बिप्लब कुमार देब रेखा वर्मा

21 महाराष्ट्र बैजयंत जय पांडा, श्री अमित मालवीय सदानंद शेट तनावाडे, श्रीमती कमलजीत सहरावत

22 मणिपुर डॉ. राजदीप रॉय -

23 मेघालय कनाद पुरकायस्थ डॉ. नुमल मोमिन (असम)

24 मिजोरम डॉ. भगवत कराड -

25 नगालैंड अनिल एंटनी -

26 ओडिशा डी. पुरंदेश्वरी डॉ. स्वदेश सिंह

27 पुदुचेरी के. सुरेंद्रन -

28 पंजाब डॉ. सतीश पूनिया वीरेंद्र सचदेवा, श्रीमती (डॉ.) अलका गुर्जर

29 राजस्थान संजय भाटिया कविता पाटीदार, श्री कुलजीत चहल

30 सिक्किम राजू बिस्ता -

31 तमिलनाडु राम माधव निर्मल कुमार सुराणा, श्रीमती डी. के. अरुणा

32 तेलंगाना सुनील बंसल अभय पाटिल, श्रीमती रेखा शर्मा

33 त्रिपुरा मृगांका देव बर्मन -

34 उत्तर प्रदेश विनोद तावड़े, श्री जगदीश पटेल मेधा कुलकर्णी, डॉ. प्रदीप वर्मा, श्री अनंत ओझा

35 उत्तराखंड राम माधव, श्री अरविंद मेनन बांसुरी स्वराज