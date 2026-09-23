BJP में बड़ा संगठनात्मक बदलाव: विनोद तावड़े यूपी प्रभारी, हरीश द्विवेदी को बिहार की कमान; पूरी लिस्ट
भारतीय जनता पार्टी ने देशभर में बड़े संगठनात्मक बदलाव किए हैं, जिसमें विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नए प्रदेश प्रभारी और सह-प्रभारी नियुक्त किए गए हैं।
HighLights
भाजपा ने देशभर में किए बड़े संगठनात्मक बदलाव।
विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का नया प्रभारी नियुक्त किया गया।
हरीश द्विवेदी को बिहार के प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने पार्टी में बड़ा संगठनात्मक बदलाव करते हुए देश भर के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नए प्रदेश प्रभारियों एवं सह-प्रभारियों की नियुक्तियां की हैं।
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन की तरफ से की गई ये नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई हैं। भाजपा के केंद्रीय कार्यालय की तरफ से जारी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वरिष्ठ नेताओं और अनुभवी संगठनकर्ताओं को अलग-अलग राज्यों की जिम्मेदारी सौंपी है।
विनोद तावड़े बने उत्तर प्रदेश प्रभारी
भाजपा की तरफ से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, उत्तर प्रदेश के प्रभारी के तौर पर विनोद तावड़े को नियुक्त किया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश के सह-प्रभारी के तौर पर जगदीश पटेल, मेधा कुलकर्णी, डॉ. प्रदीप वर्मा और अनंत ओझा को जिम्मेदारी दी गई है।
वहीं बात अब बिहार की करें तो हरीश द्विवेदी को बिहार के प्रभारी के तौर पर नियुक्त किया गया है। वहीं सह-प्रभारी के तौर पर संगीता यादव और रोहन गुप्ता को जिम्मेदारी दी गई है।
यहां देखें पूरी लिस्ट
|क्र.सं.
|राज्य / केंद्र शासित प्रदेश
|प्रभारी
|सह-प्रभारी
|1
|अंडमान & निकोबार
|जय प्रकाश (दिल्ली)
|-
|2
|अरुणाचल प्रदेश
|डॉ. देवेश कुमार (बिहार)
|-
|3
|आंध्र प्रदेश
|वनथी श्रीनिवासन
|डॉ. अरविंद भदौरिया
|4
|असम
|मंगल पांडे
|फांग्नोन कोन्याक
|5
|बिहार
|मनोज टिग्गा
|हरीश द्विवेदी, श्रीमती संगीता यादव
|6
|चंडीगढ़
|रोहन गुप्ता
|-
|7
|छत्तीसगढ़
|महेंद्र पांडे
|स्मृति ईरानी, श्री सिद्धार्थ शम्भू
|8
|दादरा नगर हवेली & दमन एवं दीव
|वर्षाबेन नरेंद्रभाई दोशी
|-
|9
|दिल्ली
|डॉ. विनय सहस्रबुद्धे
|जामयांग त्सेरिंग नामग्याल, श्रीमती दर्शनाबेन जरदोश
|10
|गोवा
|डॉ. भारती प्रवीण पवार
|अनिल एंटनी
|11
|गुजरात
|तरुण चुघ
|अजय महावर, श्रीमती गोमती साई
|12
|हरियाणा
|स्मृति ईरानी
|डॉ. भोला सिंह
|13
|हिमाचल प्रदेश
|श्रीकांत शर्मा
|दर्शाना सिंह
|14
|जम्मू & कश्मीर
|डॉ. सतीश पूनिया
|रीना कश्यप (हिमाचल प्रदेश), श्री गजेंद्र पटेल
|15
|झारखंड
|सौरभ सिंह
|निवेदिता सिंह (बिहार)
|16
|कर्नाटक
|हरीश द्विवेदी
|डॉ. कसम वेंकटेश्वरलू
|17
|केरलम
|प्रो. एम. नागराजा
|एम. वेंकटेशन
|18
|लद्दाख
|राजकुमार भाटिया (दिल्ली)
|-
|19
|लक्षद्वीप
|जॉर्ज कुरियन
|-
|20
|मध्य प्रदेश
|बिप्लब कुमार देब
|रेखा वर्मा
|21
|महाराष्ट्र
|बैजयंत जय पांडा, श्री अमित मालवीय
|सदानंद शेट तनावाडे, श्रीमती कमलजीत सहरावत
|22
|मणिपुर
|डॉ. राजदीप रॉय
|-
|23
|मेघालय
|कनाद पुरकायस्थ
|डॉ. नुमल मोमिन (असम)
|24
|मिजोरम
|डॉ. भगवत कराड
|-
|25
|नगालैंड
|अनिल एंटनी
|-
|26
|ओडिशा
|डी. पुरंदेश्वरी
|डॉ. स्वदेश सिंह
|27
|पुदुचेरी
|के. सुरेंद्रन
|-
|28
|पंजाब
|डॉ. सतीश पूनिया
|वीरेंद्र सचदेवा, श्रीमती (डॉ.) अलका गुर्जर
|29
|राजस्थान
|संजय भाटिया
|कविता पाटीदार, श्री कुलजीत चहल
|30
|सिक्किम
|राजू बिस्ता
|-
|31
|तमिलनाडु
|राम माधव
|निर्मल कुमार सुराणा, श्रीमती डी. के. अरुणा
|32
|तेलंगाना
|सुनील बंसल
|अभय पाटिल, श्रीमती रेखा शर्मा
|33
|त्रिपुरा
|मृगांका देव बर्मन
|-
|34
|उत्तर प्रदेश
|विनोद तावड़े, श्री जगदीश पटेल
|मेधा कुलकर्णी, डॉ. प्रदीप वर्मा, श्री अनंत ओझा
|35
|उत्तराखंड
|राम माधव, श्री अरविंद मेनन
|बांसुरी स्वराज
|36
|पश्चिम बंगाल
|सुनील बंसल
|लाल सिंह आर्य, राजेंद्र सिंह (बिहार), पिंकी कुशवाहा (बिहार)