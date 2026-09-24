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विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा का बड़ा एलान, राज्यों में 24 नए पदाधिकारियों की नियुक्ति

By Digital Desk Edited By: Shubham Kumar
Published: Thu, 24 Sep 2026 03:31 PM (IST)

विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा ने अपनी सांगठनिक मशीनरी को मजबूत करने के लिए 24 नए प्रदेश महासचिवों और सह-महासचिवों की घोषणा की है।

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HighLights

  1. भाजपा ने विधानसभा चुनावों से पहले 24 नए पदाधिकारी नियुक्त किए।

  2. सतीश ढोंड, वी सतीश सहित कई नेताओं को मिली नई जिम्मेदारी।

  3. यह संगठनात्मक फेरबदल आगामी चुनावों के लिए पार्टी की तैयारी दर्शाता है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पांच राज्यों में होने वाले महत्वपूर्ण विधानसभा चुनावों से ठीक पहले भाजपा ने अपनी सांगठनिक मशीनरी को और अधिक मजबूत करना शुरू कर दिया है।

इसी कड़ी में गुरुवार को पार्टी ने कई राज्यों के लिए प्रदेश महासचिवों और सह-महासचिवों के नामों का एलान कर दिया है। पार्टी ने संगठनात्मक पदों के लिए कुल 24 नेताओं की नियुक्ति की है।

इन दिग्गज नेताओं को मिली जिम्मेदारी

भाजपा की तरफ से जारी की गई इस नई सूची में कई जाने-माने और अनुभवी नेताओं के नाम शामिल हैं। मुख्य रूप से सतीश ढोंड, वी सतीश, मानस मोहंती और मंत्री श्रीनिवासुलु जैसे बड़े नेताओं को अलग-अलग राज्यों में सांगठनिक जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह नियुक्तियां पार्टी के आंतरिक ढांचे को धार देने और आगामी चुनावी जंग के लिए रणनीति तैयार करने का हिस्सा हैं।

एक दिन पहले ही तय किए गए थे प्रभारी

बता दें कि खास बात यह है कि यह घोषणा पार्टी द्वारा विभिन्न राज्यों के लिए नए 'प्रभारी' नियुक्त करने के ठीक एक दिन बाद सामने आई है। इस हालिया संगठनात्मक फेरबदल के तहत पार्टी ने वरिष्ठ नेत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ और हरियाणा जैसे अहम राज्यों का प्रभार सौंपा है।

चुनावों को लेकर भाजपा की पैनी नजर

गौरतलब है कि आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर भाजपा कोई भी कोर-कसर नहीं छोड़ना चाहती है। लगातार हो रहे इन बड़े फेरबदल और नियुक्तियों से साफ जाहिर होता है कि पार्टी चुनावी राज्यों में अपनी पकड़ को और मजबूत करने के लिए पूरी तरह से सक्रिय मोड में आ चुकी है।