विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा का बड़ा एलान, राज्यों में 24 नए पदाधिकारियों की नियुक्ति

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पांच राज्यों में होने वाले महत्वपूर्ण विधानसभा चुनावों से ठीक पहले भाजपा ने अपनी सांगठनिक मशीनरी को और अधिक मजबूत करना शुरू कर दिया है।

इसी कड़ी में गुरुवार को पार्टी ने कई राज्यों के लिए प्रदेश महासचिवों और सह-महासचिवों के नामों का एलान कर दिया है। पार्टी ने संगठनात्मक पदों के लिए कुल 24 नेताओं की नियुक्ति की है।

इन दिग्गज नेताओं को मिली जिम्मेदारी

भाजपा की तरफ से जारी की गई इस नई सूची में कई जाने-माने और अनुभवी नेताओं के नाम शामिल हैं। मुख्य रूप से सतीश ढोंड, वी सतीश, मानस मोहंती और मंत्री श्रीनिवासुलु जैसे बड़े नेताओं को अलग-अलग राज्यों में सांगठनिक जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह नियुक्तियां पार्टी के आंतरिक ढांचे को धार देने और आगामी चुनावी जंग के लिए रणनीति तैयार करने का हिस्सा हैं।

एक दिन पहले ही तय किए गए थे प्रभारी बता दें कि खास बात यह है कि यह घोषणा पार्टी द्वारा विभिन्न राज्यों के लिए नए 'प्रभारी' नियुक्त करने के ठीक एक दिन बाद सामने आई है। इस हालिया संगठनात्मक फेरबदल के तहत पार्टी ने वरिष्ठ नेत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ और हरियाणा जैसे अहम राज्यों का प्रभार सौंपा है।