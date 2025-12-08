Language
    'बाबर का महिमा मंडन कर रहीं आइएनडीआइ सहयोगी सरकारें', बीजेपी ने विपक्ष पर बोला करारा हमला

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 02:20 AM (IST)

    भारतीय जनता पार्टी ने विपक्षी गठबंधन 'आइएनडीआइ' पर बाबर का महिमा मंडन करने का आरोप लगाया है। भाजपा का कहना है कि विपक्षी दल वोट बैंक की राजनीति के लिए ...और पढ़ें

    शहजाद पूनावाला, प्रवक्ता बीजेपी। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बंगाल के मुर्शिदाबाद स्थित बेलडांगा में तृणमूल कांग्रेस के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर द्वारा बाबरी मस्जिद की नींव रखे जाने पर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है।

    भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि आइएनडीआइ गठबंधन वाले राज्यों में बाबर जैसे विदेशी आक्रांता के महिमा मंडन की पैटर्न बनता दिखाई दे रहा है। पूनावाला ने कहा बंगाल के बाद अब तेलंगाना में भी कुछ ऐसा ही पैटर्न देखने को मिल सकता है, जहां मुख्यमंत्री ने वोट बैंक के लिए हिंदू आस्था और भगवान का मजाक उड़ाया है।

    बीजेपी ने लगाए ये आरोप

    कहा कि जवाहर लाल नेहरू भी बाबरी मस्जिद के पक्ष में और राम मंदिर के विरोध में थे। हमने ये भी देखा है कि वह सोमनाथ मंदिर के मरम्मत कार्यों के विरोध में भी थे। राम मंदिर के मामले में कपिल सिब्बल जैसे वकील लगाए गए थे और राहुल गांधी ने भी राम मंदिर के उद्घाटन का विरोध किया था।

    टीएमसी से निलंबित विधायक ने रखी बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव

    गौरतलब है कि चौतरफा आलोचनाओं के बावजूद तृणमूल विधायक हुमायूं ने बाबरी मस्जिद की नींव रखते हुए कहा कि प्रार्थना स्थल का निर्माण संवैधानिक अधिकार है और वह कोई भी असंवैधानिक कार्य नहीं कर रहे हैं।

    उन्होंने कहा कि जिस तरह कोई भी व्यक्ति मंदिर या चर्च बनवा सकता है, उसी तरह मैं मस्जिद बनवा सकता हूं। ऐसा कहा जाता है कि बाबरी मस्जिद नहीं बन सकती। ये कहीं लिखा नहीं है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बना। कोई भी व्यक्ति सागरदिघी में भी राम मंदिर की नींव रख सकता है।