'बाबर का महिमा मंडन कर रहीं आइएनडीआइ सहयोगी सरकारें', बीजेपी ने विपक्ष पर बोला करारा हमला

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बंगाल के मुर्शिदाबाद स्थित बेलडांगा में तृणमूल कांग्रेस के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर द्वारा बाबरी मस्जिद की नींव रखे जाने पर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि आइएनडीआइ गठबंधन वाले राज्यों में बाबर जैसे विदेशी आक्रांता के महिमा मंडन की पैटर्न बनता दिखाई दे रहा है। पूनावाला ने कहा बंगाल के बाद अब तेलंगाना में भी कुछ ऐसा ही पैटर्न देखने को मिल सकता है, जहां मुख्यमंत्री ने वोट बैंक के लिए हिंदू आस्था और भगवान का मजाक उड़ाया है।

बीजेपी ने लगाए ये आरोप कहा कि जवाहर लाल नेहरू भी बाबरी मस्जिद के पक्ष में और राम मंदिर के विरोध में थे। हमने ये भी देखा है कि वह सोमनाथ मंदिर के मरम्मत कार्यों के विरोध में भी थे। राम मंदिर के मामले में कपिल सिब्बल जैसे वकील लगाए गए थे और राहुल गांधी ने भी राम मंदिर के उद्घाटन का विरोध किया था।

टीएमसी से निलंबित विधायक ने रखी बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव गौरतलब है कि चौतरफा आलोचनाओं के बावजूद तृणमूल विधायक हुमायूं ने बाबरी मस्जिद की नींव रखते हुए कहा कि प्रार्थना स्थल का निर्माण संवैधानिक अधिकार है और वह कोई भी असंवैधानिक कार्य नहीं कर रहे हैं।