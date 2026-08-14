बदल रहा राष्ट्रीय ध्वज का नियम: वैश्विक मंचों पर अधिक भव्य दिखेगा तिरंगा, जानें BIS का पूरा प्लान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) राष्ट्रीय ध्वज के मानक में संशोधन करने जा रहा है। इससे अंतरराष्ट्रीय आयोजनों और बड़े सार्वजनिक स्थलों पर 9,000 एमएम x 6,000 एमएम तक के बहुत बड़े तिरंगे को लगाने की मंजूरी मिल सकती है। इसके साथ ही रंगों की माप के तौर-तरीकों को भी अपडेट किया जा रहा है।

बीआईएस के वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को बताया, आइएस 1:1968 और रेशम खादी व ऊनी खादी से बने राष्ट्रीय ध्वज के लिए संबंधित मानकों की समीक्षा की जा रही है। इसका मकसद राष्ट्रीय ध्वज की मूल पहचान और विशेषताओं को बनाए रखते हुए मानकों को मौजूदा तौर-तरीकों के अनुरूप बनाना है।

तिरंगे के मानक में तीन बार हुए हैं बदलाव राष्ट्रीय ध्वज के लिए राष्ट्रीय मानक में तीन बार -1951, 1964 और 1968 में बदलाव किए गए हैं। अभी इसमें फिर से बदलाव किया जा रहा है, साथ ही रेशम खादी (आइएस 300:1968) और ऊनी खादी (आइएस 400:1968) से बने झंडों से जुड़े दो अन्य मानकों में भी बदलाव किए जा रहे हैं।

मुख्य बदलावों में बहुत बड़े झंडों - 9,000 एमएम × 6,000 एमएम तक - के लिए प्रविधान शामिल है। इन बड़े तिरंगे का इस्तेमाल एक्सपो, अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों और अन्य बड़े सार्वजनिक आयोजनों में किया जाएगा। रंगों को मापने के तरीके भी अपडेट होंगे मौजूदा रंग-मापन के तरीकों को ध्यान में रखते हुए 'इंडिया सैफ्रन', 'व्हाइट' और 'इंडिया ग्रीन' के लिए ट्राइक्रोमैटिक कोआर्डिनेट्स और ब्राइटनेस प्रतिशत के मौजूदा पैमानों की समीक्षा की जा रही है। बीआईएस के अनुसार ध्वज मानक के लिए प्रमाणन फिलहाल स्वैच्छिक है और अब तक छह लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं। आइएस 1:1968 में हाथ से बुने गए सूती खादी के कपड़े से बने राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन, बनावट और सामग्री के लिए नियम तय किए गए हैं।