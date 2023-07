BIMSTEC Meeting: विदेश मंत्री जयशंकर ने बिम्सटेक बैठक में लिया हिस्सा, इन मुद्दों पर हुई चर्चा

नई दिल्ली, एजेंसी। BIMSTEC Meeting: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को बैंकॉक में बिम्सटेक बैठक में हिस्सा लिया। बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (बिम्सटेक) के विदेश मंत्रियों के रिट्रीट के दौरान खाद्य, स्वास्थ्य और ऊर्जा सुरक्षा से संबंधित मुद्दे पर चर्चा की गई।

बैठक में भाग लेने वाले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि 'अभी-अभी बैंकॉक में एक सार्थक बिम्सटेक रिट्रीट संपन्न हुआ। सहकर्मियों के बीच एक खुली और दूरदर्शी चर्चा हुई। बिम्सटेक सदस्यों के बीच लचीलेपन और समन्वय को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया, जो उन चुनौतियों को दर्शाता है जिनका हम आज सामना कर रहे हैं। सहयोग के नए क्षेत्रों में प्रवेश के लिए नए पहलुओं और गतिविधियों की खोज की।

बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (बिम्सटेक) एक क्षेत्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 06 जून 1997 को बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर के साथ की गई थी।

#UPDATE | EAM Dr S Jaishankar tweets, "Just concluded a productive BIMSTEC Retreat in Bangkok. An open and forward-looking discussion among colleagues. Focused on strengthening resilience and coordination among BIMSTEC members, reflecting the challenges that we all confront… pic.twitter.com/yD7r17xRea— ANI (@ANI) July 17, 2023