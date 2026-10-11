‘सीजेपी आंदोलन से रोटियां सेंकना चाहते हैं मस्क-डोर्सी जैसे अरबपति’, दिल्ली पुलिस से सख्ती बढ़ाने की अपील

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली। नवम कैपिटल के संस्थापक राजीव मंत्री ने कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रदर्शन को विदेशी साजिश करार देते हुए अमेरिकी कारोबारी एलन मस्क और जैक डोर्सी पर आंदोलन को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है।

उन्होंने दावा किया कि बिटचैट और स्टारलिंक जैसी तकनीकों का इस्तेमाल मोबाइल नेटवर्क बंद होने की स्थिति में भी प्रदर्शनकारियों को संगठित रखने और इंटरनेट तक पहुंच बनाए रखने के लिए किया जा सकता है। हालांकि, मस्क या डोर्सी के सीजेपी आंदोलन को समर्थन देने के दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

मंत्री ने इंटरनेट मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि डोर्सी का बिटचैट इंटरनेट कनेक्शन के बिना भी संदेश पहुंचाने में सक्षम है, जबकि मस्क की स्टारलिंक उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा है। उनके मुताबिक, इन तकनीकों के चलते सरकार के लिए संचार पर नियंत्रण रखना मुश्किल हो सकता है।