एक्सिस माय इंडिया और टुडेज चाणक्य के एक्जिट पोल में भी बिहार में फिर राजग सरकार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली: बुधवार को आए दो नए एक्जिट पोल में भी बिहार में राजग को सत्ता में फिर से वापसी करते हुए दिखाया गया है। एक्सिस माय इंडिया ने जहां सत्तारूढ़ भाजपा-जदयू के नेतृत्व वाले गठबंधन को स्पष्ट बढ़त दिखाई है तो वहीं टुडेज चाणक्य ने राजग की बड़ी जीत की भविष्यवाणी की है। दोनों एक्जिट पोल ने प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन का आकलन किया है।

मंगलवार को दूसरे चरण का मतदान पूरा होने के बाद आए मैट्रिज, पी मार्क, जेवीसी पोल, पीपल्स पल्स, पीपल्स इनसाइड, चाणक्य स्ट्रैटजीज और एनडीटीवी पोल आफ पोल्स ने भी अपने-अपने एक्जिट पोल में राजग को सत्ता में फिर लौटते हुए दिखाया है।

बिहार चुनाव के नतीजे 14 नवंबर यानी शुक्रवार को आएंगे।एक्सिस माय इंडिया ने राजग के 121-141 सीटें जीतने का अनुमान लगाया है जबकि महागठबंधन को 98-118 से सीटें मिलने की संभावना जताई है। उसने जनसुराज को 0-2 सीटें दी हैं। साथ ही कहा है कि राजद सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगी।