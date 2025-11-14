'सुशासन और विकास की शानदार जीत', बिहार चुनाव में NDA की प्रचंड जीत पर बोले शिवराज सिंह चौहान
बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की भारी जीत पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह सुशासन और विकास की जीत है। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति बिहार की जनता के विश्वास का प्रतीक बताया। चौहान ने युवाओं को रोजगार, महिलाओं को न्याय और किसानों की आय बढ़ाने के लिए एनडीए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने बिहार के लोगों को एनडीए को समर्थन देने के लिए धन्यवाद दिया।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की नेतृत्व वाली NDA प्रचंड जीत की ओर आगे बढ़ रही है। चुनाव आयोग के 5 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार NDA को 203 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। बिहार की बंपर जीत पर पीएम मोदी और अमित शाह के बाद केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया है।
शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया प्लेटफोर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा, 'बिहार में सुशासन और विकास की शानदार जीत हुई है। यह जीत बिहार के लोगों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति विश्वास का प्रतीक है।'
शिवराज सिंह चौहान का जीत पर बयान
उन्होंने आगे कहा, 'चाहे युवाओं को रोजगार के नए अवसर देने की बात हो, या महिलाओं को न्याय दिलाने का संकल्प हो, या फिर किसानों की आय बढ़ाने का मुद्दा हो; एनडीए सरकार ने हर पैमाने पर खुद को साबित किया है।'
शिवराज सिंह चौहान ने कहा, 'मैं बिहार के लोगों को नमन करता हूं, जिन्होंने बेहतर भविष्य और विकसित बिहार के लिए एनडीए को अपना पूरा समर्थन दिया है। यह जीत बिहार के विकास को नई गति देगी।'
बिहार में सुशासन और विकास की महाविजय हुई है। यह विजय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के प्रति बिहार की जनता की श्रद्धा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति विश्वास का प्रकटीकरण है।— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) November 14, 2025
चाहे युवाओं को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने की बात हो, चाहे आधी आबादी को पूरा न्याय…
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।