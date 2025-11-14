'सुशासन और विकास की शानदार जीत', बिहार चुनाव में NDA की प्रचंड जीत पर बोले शिवराज सिंह चौहान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की नेतृत्व वाली NDA प्रचंड जीत की ओर आगे बढ़ रही है। चुनाव आयोग के 5 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार NDA को 203 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। बिहार की बंपर जीत पर पीएम मोदी और अमित शाह के बाद केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया है।

शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया प्लेटफोर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा, 'बिहार में सुशासन और विकास की शानदार जीत हुई है। यह जीत बिहार के लोगों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति विश्वास का प्रतीक है।'

शिवराज सिंह चौहान का जीत पर बयान उन्होंने आगे कहा, 'चाहे युवाओं को रोजगार के नए अवसर देने की बात हो, या महिलाओं को न्याय दिलाने का संकल्प हो, या फिर किसानों की आय बढ़ाने का मुद्दा हो; एनडीए सरकार ने हर पैमाने पर खुद को साबित किया है।'